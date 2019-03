Afera bukmacherska w Fame MMA 3? Internauci twierdzą, że walka była ustawiona

Internauci oraz Don Kasjo, który przegrał z Adrianem Polakiem, uważają że walka była ustawiona. • Fot. Facebook / FAME MMA

imo że Don Kasjo zdominował walkę od samego początku, sędziowie zdecydowali o zwycięstwie Adriana Polaka. Internauci podjęli jednogłośny werdykt – uznali, że pojedynek był ustawiony.Tak jak w pierwszej rundzie, okiem laika, można ogłosić remis, tak kolejne dwie wyglądają na totalną dominację Kasjusza Życińskiego. Adrian Polański zbierał mocne ciosy w głowę i korpus, a w drugiej rundzie tylko gong uratował Polaka przed przedwczesnym zakończeniem pojedynku. Mimo to sędziowie uznali, że to właśnie Polański zwyciężył w ostatniej walce wieczoru gali FAME MMA 3.– W ogóle nie uznaję tego wyniku. Może te walki rządzą się zasadą, że jeśli ktoś otrzymuje mocne ciosy na głowę, to otrzymuje punkty. Nie wiem, skąd urwali się ci sędziowie – komentował na gorąco Don Kasjo.Internauci również twierdzą, że werdyktem sędziów walkę powinien wygrać Życiński. Pod postem opublikowanym przez FAME MMA w mediach społecznościowych, znalazło się mnóstwo niepochlebnym komentarzy pod adresem sędziów i organizatorów gali. Komentujący piszą wprost, że walka była ustawiona."Przecież to chyba każdy wie że ten cały cyrk ustawiony jest pod zarobek" – czytamy w jednym z komentarzy."Moi drodzy to normalny przekręt, a w takiej federacji mogą być duże nadużycia. Włodarze znów zmienią samochody?" – kpi jeden z użytkowników.Jeden z organizatorów gali, skomentował zarzuty o rzekome ustawienie walki Don Kasjo z Polakiem na swoim instastories. "Odnośnie werdyktu Kasjo może napisać odwołanie. Tak zdecydowali profesjonalni sędziowie. Nie mamy wpływu na ich decyzje" – napisał Michał Baron.W sobotę 30 marca w łódzkiej Atlas Arenie odbyła się gala FAME MMA 3 . Walką wieczoru, która przyciągnęła największą uwagę widzów, był pojedynek Marty Linkimaster Linkiewicz z Moniką Esmeraldą Godlewską. Walka trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund , zwycięsko wyszła z niej Marta Linkiewicz. – Cieszę się, że to się już skończyło. Chcę już wódę i koks – skomentowała swoje starcie patoinfluencerka.