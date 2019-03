Patocelebrytki starły się w emocjonującej walce w klatce. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Marta Linkiewicz walczyła z Moniką Godlewską w pierwszej walce kobiet w historii Fame MMA • Screen z Famemma.tv

d kilku dni tą walką żyło wielu Polaków. W oktagonie na gali Fame MMA 3 stanęły przeciwko sobie dwie kontrowersyjne zawodniczki: patoinfluencerka Marta "Linkimaster" Linkiewicz oraz Monika "Esmeralda" Golewska - połowa niesławnego duetu śpiewających sióstr.





Starcie patocelebrytek nie było główną walką wieczoru, ale wszyscy na nie tak naprawdę czekali. Wielkie emocje budziły już same konferencje zapowiadające 3. galę Fame MMA - wydarzenie typu freak fight.





Wynik walki kobiet w klatce rozstawionej w wypełnionej po brzegi łódzkiej Atlas Arenie był trudny do przewidzenia. Obie panie były mocno zdeterminowane i debiutowały. Linkimaster miała lepsze warunki fizyczne, ale Esmeralda już wcześniej trenowała i była bardziej zwinna.



Walkę wygrała ostatecznie (i bardzo szybko) Marta Linkiewicz. Co zaważyło na jej zwycięstwie? Esmeralda otrzymała grad ciosów od swojej przeciwniczki i padła na matę, gdzie znów była okładana przez Martę. Walka skończyła się w pierwszej rundzie - przez techniczny nokaut.





Wyniki pozostałych walk:





Pomimo tego, że na wcześniejszych konferencjach dziewczyny były dla siebie wrogo nastawione, to w rozmowach po walce były dla siebie zaskakująco miłe. Linkimaster cieszyła się, że już po wszystkim. Na koniec rzuciła: "Chcę afterparty. Chcę wódę i koks!"