Przyjechali pod pomniki na hulajnogach. Tak wyglądał protest na Pl. Piłsudskiego, pojawiła się niespodzianka

Protest na hulajnogach pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

o aferze z dwoma nastolatkami, którzy wjeżdżali na Pomnik Smoleński na hulajnogach, internauci szybko rzucili hasło do protestu. Mieli spotkać się w sobotę pod pomnikiem i faktycznie wielu z nich stawiło się z hulajnogami. Jednak pod samym pomnikiem pojeździć się nie udało. W sieci pokazali zdjęcia, że pomnik został ogrodzony.Protestujący skrzyknęli się na Facebooku. – Tu nie ma żadnego zgromadzenia publicznego. Było wydarzenie na Facebooku, spontanicznie ludzie się zapisali, spontanicznie przyjeżdżają – mówił Superstacji Rober Wagner, organizator happeningu . Niektórzy przyjechali na rowerach i na rolkach.Z hulajnogą pojawił się m.in. były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. "Hulajnogą śmig, śmig a policja myk, myk..." – skomentował, pokazując zdjęcia z happeningu.Niewielka grupa jeździła wokół pomnika Lecha Kaczyńskiego, z Pomnikiem Smoleńskim nie bardzo im się udało. Pomnik wczoraj był ogrodzony. "To jest tak żałosne, że aż śmieszne" – komentuje jeden z internautów.Jak informuje "Wyborcza", dużą część pl. Piłsudskiego ogrodzono w związku z próbą generalną przed niedzielnym wręczeniem sztandaru Pułkowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego.Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu policja zatrzymała dwóch nastolatków za to , że używali pomnika smoleńskiego jako rampy. Po burzy jaka wtedy wybuchła, policja opublikowała nagranie, na którym pokazała, co naprawdę "działo się" pod pomnikiem smoleńskim.