"Szkoda mi jej, ale niech sp***dala". Marta Linkiewicz skomentowała swoje zwycięstwo

Marta Linkiewicz opowiedziała, co czuła po zwycięstwie nad Esmeraldą Godlewską.

Bartosz Świderski

mocno wyczekiwanej walce Marta Linkiewicz pokonała Esmeraldę Godlewską. – To było jak ubijanie kotleta – powiedziała Linkimaster.– Nie wiem na ch*j się tak rzucała. Jakby podeszła do tego z dystansem... No ja nie wiem, po co takie awantury. I tak powiedziałam jej: "Szczekaj, szczekaj, zobaczymy na ringu". I zobaczyła. I co? Jest mi jej szkoda, ale w głębi serca niech spie***la – powiedziała Linkimaster w rozmowie z portalem Plotek.pl.Starcie patocelebrytek nie było główną walką wieczoru, ale wszyscy na nie tak naprawdę czekali. Walkę wygrała ostatecznie (i bardzo szybko) Marta Linkiewicz . Co zaważyło na jej zwycięstwie? Esmeralda otrzymała grad ciosów od swojej przeciwniczki i padła na matę, gdzie znów była okładana przez Martę . Walka skończyła się w pierwszej rundzie - przez techniczny nokaut.Źródło: Plotek.pl