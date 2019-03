Kolejna wpadka SOP. RMF FM ujawniło, że rządowa limuzyna uczestniczyła w kolizji w Gdańsku

W Gdańsku miało dojść do kolejnej kolizji limuzyny SOP. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ie kończy się wstydliwie zła passa funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. W weekend miało dojść do kolejnej kolizji z udziałem pojazdów Służby Ochrony Państwa.Jak informuje stacja RMF FM, w sobotę limuzyna Służby Ochrony Państwa miała uczestniczyć w kolizji z tramwajem. Rządowe BMW serii 7 miało zderzyć się z pojazdem komunikacji miejskiej w okolicach skrzyżowania alei Grunwaldzkiej z ulicą Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku.Z informacji podanych przez radiostację wynika, że choć do tej kolizji doszło przy okazji gdańskiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości , to w limuzynie nie było nikogo poza kierowcą SOP. Wypełniony pasażerami miał być za to tramwaj, ale żaden z nich nie został poszkodowany.Trójmiejski reporter RMF FM Kuba Kaługa w swoim materiale twierdzi, iż służby odpowiedzialne za ustalenie przebiegu tego zdarzenia oceniły, że wersje przedstawione przez funkcjonariusza SOP i motorniczego są sprzeczne. Konieczne jest więc postępowanie, które ustali, kto ponosi odpowiedzialność za kolizję.Przypomnijmy, iż o kolejnych kolizjach i wypadkach z udziałem aut Służby Ochrony Państwa (a wcześniej Biura Ochrony Rządu) media donoszą ostatnio nawet co kilka tygodni. Ta zła passa rozpoczęła się po zmianie władzy w 2015 roku. Według wielu komentatorów, wpadki kierowcom rządowych limuzyn przydarzają się częściej, gdyż nastąpił odpływ najlepiej wykwalifikowanych funkcjonariuszy, a braki kadrowe są łatane m.in. poprzez zatrudnianie byłych kurierów źródło: RMF FM