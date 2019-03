Czyli z budżetem musi być już krucho. Bonusem do "piątki Kaczyńskiego" okazała się... wolność

Jarosław Kaczyński przemawiał na konwencji PiS w Gdańsku. • Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

ikt się tego nie spodziewa i nic więcej nie powiemy. Wszystko ogłosi Prezes" – tak tajemniczo zapowiadano w PiS rozszerzenie "piątki Kaczyńskiego" o kolejną obietnicę. Atmosferę nakręcono tak, jakby Jarosław Kaczyński miał rzucić w Gdańsku jokera. Tymczasem w sobotę szef PiS oznajmił, że w ramach "plusa" daje Polakom... wolność.– PiS jest partią wolności. Mądre i równe prawo w połączeniu ze sprawiedliwością równa się wolność! Dlatego od dzisiaj nie będziemy mówili o "piątce" PiS, tylko o "piątce plus" – zapowiedział Jarosław Kaczyński . Po czym ogłosił, że to właśnie wolność jest tym szumnie zapowiadanym plusem.Zabrzmiało to kuriozalnie, gdyż przed konwencją politycy PiS zapowiadali, że "nikt nie spodziewa się, co będzie plusem" . Wszyscy spodziewali się więc kolejnej próby zdobycia serc wyborców socjalnymi obietnicami. Wygląda jednak na to, że Prawo i Sprawiedliwość wie już, że nie ma w budżecie pieniędzy na dalsze rozdawnictwo.Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego jest już dowcipnie komentowana w internecie. "Kaczyński mówi o wolności. Falenta bije brawo" – zakpił z słów prezesa PiS Sławomir Neumann."Aaa, to chodziło z 'Piątką Plus' Kaczyński obiecał opozycji i wolnym mediom: - Jak wygramy wybory, zostawimy was na wolności" – kpia dziennikarz "Polityki" Łukasz Lipiński, który swojego tweeta okrasił hasztagiem #LudzkiPan.