"On nie będzie dyplomatołkiem". Mocne wsparcie Grabowskiego dla syna prof. Bartoszewskiego

rudno mówić coś o Władysławie Teofilu Bartoszewskim bez uśmiechu na twarzy – przekonuje w krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Andrzej Grabowski. W ten sposób słynny aktor namawia do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na syna profesora Bartoszewskiego, który startuje z list Koalicji Europejskiej.– Proponuję, abyście państwo zagłosowali na niego, abyście zagłosowali na człowieka, który na pewno nie jest i nie będzie dyplomatołkiem – dodaje Andrzej Grabowski. Nagranie z tym mocnym wsparciem Władysław Teofil Bartoszewski opublikował w niedzielę na Twitterze. "Na pewno!!!" – dodał od siebie.Przypomnijmy, że syn Władysława Bartoszewskiego kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 10. miejsca na warszawskiej liście Koalicji Europejskiej. Co ciekawe, w KE reprezentuje on Polskie Stronnictwo Ludowe.– To jest ta sztafeta pokoleń, z której jesteśmy bardzo dumni, wspominając o przynależności świętej pamięci profesora Bartoszewskiego do PSL. To jest kolejny wspaniały rozdział, który pisze teraz już syn pana profesora w historii Polski, historii polskiego ruchu ludowego i w historii Europy – mówił o nim niedawno lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.