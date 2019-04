Nieprawdopodobny odzew z Polski. Internauci lawinowo ślą gratulacje nowej prezydent Słowacji

Zuzana Čaputová wygrała wybory prezydenckie na Słowacji. Polacy gratulują. • Fot. Screen/Instagram/Zuzana Čaputová

ładze, jak pisaliśmy wczoraj w naTemat, nie złożyły jeszcze gratulacji nowej prezydent Słowacji. Za to Polacy niemal lawino zareagowali na jej zwycięstwo. Twitter Zuzany Čaputovej wręcz ugina się od gratulacji z Polski. Tak polscy internauci wyręczają władze.Gratulacje na Twitterze złożyły Zuzanie Čaputovej m.in. prezydentki Estonii i Litwy oraz prawicowy kanclerz Austrii. Życzenia płyną też od polityków i zwykłych z ludzi z innych krajów. O Donaldzie Tusku pisaliśmy już tutaj. A także o tym, że w Czechach wytknięto rządzącym w Polsce brak reakcji. Ale bardzo rzucają się w oczy komentarze z Polski. Pod wpisem prezydentki z podziękowaniami za głosy, dosłownie lawina komentarzy z Polski. Po polsku, po słowacku, i po angielsku."Gratulacje Pani Prezydent. Bracia Słowacy, pokazaliście jak to się robi!", "Gratulacje w imieniu Polaków!", "Gratuluję. W Polsce też nastąpi zmiana i wygra mądrość" – czytamy.Polacy piszą, że może Słowacja stanie się inspiracją dla Polaków. Zwracają uwagę, że to nowy początek w Europie. "Mam nadzieję, że Pani sukces będzie pozytywnym impulsem dla nas, Polaków w wyborach parlamentarnych w październiku" – komentuje jeden z Polaków.Są też znane nazwiska. Gratulacje przesłała m.in. posłanka Monika Wielichowska. W sobotnich wyborach prezydenckich Zuzana Čaputova pokonała wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Maroša Šefčoviča z rządzącej partii SMER.