Atak na b. prezydenta Siedlec. Podejrzany o napad już w rękach policji

Zatrzymano 38-letniego Dejana Apastatiego S. • Fot. Mazowiecka policja

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

olicja zatrzymała podejrzanego, który miał zaatakować byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego. O działaniu służb poinformował na Twitterze Joachim Brudziński. Mazowiecka policja potwierdziła zatrzymanie 38-latka."Funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o ugodzenie nożem wieloletniego prezydenta Siedlec, a dziś radnego PiS sejmiku województwa mazowieckiego Wojciecha Kudelskiego" – napisał na Twitterze minister Joachim Brudziński.Mazowiecka policja na swojej stronie potwierdza zatrzymanie 38-letniego Dejana Apastatiego S. Opisuje też przebieg ataku na samorządowca. Według śledczych doszło do niego nad ranem w bramie budynku, w którym mieszka były prezydent Siedlec. Zdaniem mediów Kudelski wracał z mszy. Napastnik z miejsca zdarzenia miał uciec samochodem. Policjanci zidentyfikowali pojazd na podstawie nagrań z kamer monitoringu.Kilka godzin po zdarzeniu 38-latek był już w rękach policji. Ukrywał się w mieszkaniu, które powierzono mu do remontu. Mężczyzna nie stawiał oporu. Został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Będzie przesłuchiwany. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.Przypomnijmy, że po ataku Kudelski trafił do szpitala. Jak informował dyrektor ds. medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski, były prezydent został zraniony w okolicach jamy brzusznej "Rany, które były, nie były to rany powierzchowne, były to rany, który zagrażały życiu pacjenta, z rozległym krwawieniem" – cytowały jego wypowiedź media. Poinformował, że pacjent został poddany "rozległemu zabiegowi operacyjnego ratującemu jego życie", jego stan się stabilizuje.