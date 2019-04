Były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski zaatakowany nożem. Napastnika szuka policja

Byłemu prezydentowi nie zagraża niebezpieczeństwo. • Fot. facebook.com/w.kudelski/

ak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz radia RMF FM, były prezydent Siedlec Wojciech Kudelski został zaatakowany przez nożownika. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.Z pierwszych informacji wynikało, że życiu samorządowca nic nie grozi. Nieznany dotąd napastnik zaatakował Wojciecha Kudelskiego ostrym narzędziem. Do ataku doszło w pobliżu domu byłego prezydenta miasta.Jak informował potem dyrektor ds. medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski, były prezydent został zraniony w okolicach jamy brzusznej. "Rany, które były, nie były to rany powierzchowne, były to rany, który zagrażały życiu pacjenta, z rozległym krwawieniem" – cytowały jego wypowiedź media. Poinformował, że pacjent został poddany "rozległemu zabiegowi operacyjnego ratującemu jego życie", jego stan się stabilizuje.Na miejscu zdarzenia pracuje policja, która zabezpiecza ślady. Analizowany jest także zapis kamer miejskiego monitoringu.Kudelski był prezydentem Siedlec do zeszłego roku. W obecnym rozdaniu jest radnym Mazowsza z listy Prawa i Sprawiedliwości.źródło: rmf24.pl