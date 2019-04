Negocjacje PiS ze związkowcami przerwane do wtorku. "Optymizm jest czysto teoretyczny"

Negocjacje rządu ze związkowcami ws. zmian w oświacie przerwane do 2 kwietnia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

ciąż nie ma porozumienia między rządem a związkowcami ws. podwyżek dla nauczycieli. Beata Szydło po godz. 14:00 przekazała, że rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zostaną wznowione dopiero we wtorek rano.

Negocjacje przed strajkiem zaplanowanym na 8 kwietnia trwały od poniedziałkowego poranka. Informowano, że Beata Szydło przyszła na spotkanie z pakietem pięciu propozycji, które przedstawiciele związków jednak odrzucili. Popołudniu była premier przekazała, że rozmowy będą wznowione w poniedziałek rano, a cztery spośród pięciu punktów zaproponowane przez rząd zostały zaakceptowane przez strony negocjacji.



Podczas briefingu szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz wyraził nadzieję, że we wtorek pojawi się oferta, która pozwoli "rozważyć powstrzymanie się od akcji protestacyjnej". Jak dodał jednak, jego optymizm jest "czysto teoretyczny".



Z kolei szef ZNP stwierdził po poniedziałkowych rozmowach, że "nie ma żadnych przesłanek, żeby dyskutować o ewentualnym zawieszeniu strajku". – Te postulaty, które położyliśmy na stole nie zostały skonsumowane przez stronę rządową. Pozostaje nam liczyć na przełom w dniu jutrzejszym – dodał Sławomir Broniarz.Z najnowszych doniesień wynika również, że część protestujących nauczycieli z Krakowa przerwało głodówkę. Przypomnijmy, że nauczyciele z "Solidarności" rozpoczęli okupację w małopolskim kuratorium oświaty 11 marca. Nasz dziennikarz na własne oczy przekonał się, jak wyglądała głodówka nauczycieli – Chciałbym się kiedyś spotkać z Anną Zalewską i powiedzieć jej: "Słuchaj, dziewczyno, trochę żeś poszła po bandzie". Nie ukrywam, że ten jej uśmiech, szczerzenie ząbków, oceniam jako nie do końca szczere – mówił dla naTemat Piotr Pakosz , nauczyciel z blisko 40-letnim stażem, pierwszy ze związkowców Oświatowej "Solidarności", który rozpoczął głodówkę.Przyspieszona podwyżka wynagrodzeń (od września tego roku), skrócenie stażu nauczycielom zaczynającym pracę w zawodzie oraz określenie minimalnej, kilkusetzłotowej stawki dodatku za wychowawstwo, a także zmiany w systemie oceniania nauczycieli – to propozycje rządu, które Beata Szydło przedstawiła związkom podczas spotkania ostatniej szansy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog".– Warunkiem, który dla strony rządowej jest w tej chwili podstawowym to, żeby egzaminy odbyły się w normalnym trybie, żeby młodzież i dzieci mogły przystąpić do egzaminów zgodnie z zasadami, do których się przygotowują i na to czekamy. A to, jak te rozmowy się potoczą, zobaczymy. Mam nadzieję, że się porozumiemy – mówiła Szydło.