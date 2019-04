Od Czech po Malezję... O paleniu książek przez polskich księży mówi już cały świat

"Wyczyn" palących książki księży z Gdańska odnotowano też za granicą. • Fot. Facebook.com / smsznieba

ie tylko polskie media obiegła informacja o niedzielnym paleniu książek przez księży. O kuriozalnych wydarzeniach z Gdańska głośno jest już za granicą. Czesi, Francuzi, Niemcy, Amerykanie, a nawet Malezyjczycy także zwrócili uwagę na zachowanie polskich księży, którzy za niebezpieczne uznali m.in. książki o przygodach Harry'ego Pottera i bohaterach sagi "Zmierzch".





"Niestety to nie prima aprilis. Kapłani publicznie spalili książki Harry'ego Pottera, powieści z serii "Zmierzch", ale także akcesoria Hello Kitty i afrykańskie maski. Powód: rozprzestrzeniają czarną magię" – napisał na Twitterze Thomas Dudek, znany korespondent z Europy Wschodniej, publikujący dla "Die Zeit" i "Der Spiegel".W podobnym duchu zapowiedział swój artykuł Filip Harzer, dziennikarz Czeskiego Radia piszący o Polsce. On także podkreślił, że to nie jest żart związany z pierwszym kwietnia i dodał, że "tego nie da się skomentować".Dokonania polskich księży obszernie opisała francuska agencja informacyjna AFP . W relacji z wydarzeń zacytowała komentarz na Facebooku jednego z internautów, który brzmiał: "Chciałbym uwierzyć, że to żart ... Poważnie? Czy ludzie palą literaturę fantasy w XXI wieku w jakimś chorym rytuale?!".



Depesza AFP była też chętnie cytowana przez inne zagraniczne media. W Stanach Zjednoczonych oprócz opisu tego kuriozalnego zdarzenia podaje się także informacje na temat okoliczności opublikowania prze Kościół w Polsce raportu dotyczącego pedofilii.



Irlandzki portal Thejournal.ie pisze o "kapłanach, którzy w weekend w polskim mieście spalili wiele książek". "Według nich są świętokradzkie" – tłumaczą Irlandczycy. Z kolei malezyjski Themalaysianinsight.com zwrócił uwagę na tłumaczenia księży, którzy swoje czyny inspirowali zapisami z Pisma Świętego.







Przypomnijmy, że księża parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku postanowili w weekend "być posłuszni słowu Bożemu" i przestrzegać zapisów Katechizmu Kościoła Katolickiego, mówiących o zwalczaniu okultyzmu i wróżbiarstwa.Jako przedmioty, które rzekomo mają promować pogańskie rytuały uznano... książki i przedmioty związane z kultem innych religii. "Harry Potter", "Zmierzch", czy tradycyjna maska plemion afrykańskich to tylko niektóre z rzeczy, jakie trafiły na przykościelny stos i w obecności księży zostały spalone Porozmawialiśmy z proboszczem parafii ks. Janem Kucharskim, który stwierdził, że nie spodziewał się, iż parafialna akcja stanie się tak popularna i wzbudzi szerokie zainteresowanie. Przyznał, że palenie "magicznych przedmiotów" zostało przeprowadzone zgodnie z Pismem Świętym i tylko osoby posiadające "bożego ducha" mogą zrozumieć celowość tej akcji.