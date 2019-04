Jedno zdjęcie wyjaśniło, dlaczego Słowacy pokochali Čaputovą. Wymowny gest nowej prezydentki

To zdjęcie pokazuje, dlaczego Słowacy pokochali Zuzanę Caputovą. • Fot. Instagram / zuzana_caputova

owa prezydentka Słowacji sprawiła, że jej notowania poszły jeszcze bardziej w górę. Zuzaná Čaputová w ramach pierwszego gestu po wygraniu wyborów uczciła pamięć dziennikarza śledczego Jána Kuciaka i jego dziewczyny Martiny Kušnírovej, którzy zostali zamordowani w ubiegłym roku.Zuzaná Čaputová jeszcze przed zwycięstwem w wyborach prezydenckich na Słowacji podkreślała, że zamordowanie Jána Kuciaka było jednym z powodów, dla których zdecydowała się kandydować. Čaputová określała wybory prezydenckie w swoim kraju jako "walkę dobra ze złem".Kiedy stało się jasne, że liberalna prawniczka obejmie urząd głowy państwa, szybko staliśmy się świadkami wymownego gestu. Zuzaná Čaputová już w roli prezydentki-elektki uczciła pamięć zabitego dziennikarza śledczego i jego dziewczyny. W symbolicznym miejscu z ustawionymi portretami ofiar zapaliła świecę. Chwilę tę uchwycił słowacki fotoreporter Tomas Halasz.Na wymowny charakter gestu Zuzany Čaputovej zwrócił uwagę dziennikarz Pavol Szalai. Zauważył on, że nowa głowa państwa zrobiła coś, na co żaden z dotychczas rządzących Słowacją polityków się nie zdobył.Przypomnijmy, że Čaputová w drugiej turze wyborów prezydenckich pokonała kandydata rządzącej partii SMER Maroš Šefčovič. Z oficjalnych danych wynika, że zdobyła 58,4 proc. poparcia. Tym samym została pierwszą prezydentką Słowacji w historii. Zamordowany na Słowacji dziennikarz Ján Kuciak zajmował się głównie tematyką oszustw podatkowych. Zabójstwo mogło być właśnie konsekwencją artykułów Kuciaka w słowackich mediach. Dziennikarz zginął w miejscowości Veľká Mača niedaleko Trnawy, gdzie wraz z partnerką przebywał w rodzinnym domu.Kuciak był dziennikarzem serwisu Aktuality.sk. Patrol policji przyszedł do domu dziennikarza po tym, jak jego bliscy zadzwonili na komisariat i poinformowali, że nie można skontaktować się z nim ani jego dziewczyną. Służby mundurowe odnalazły na miejscu ciała zmarłych. Śmierć Kuciaka odbiła się szerokim echem na Słowacji, ale i w innych krajach. Ján Kuciak i Martina Kušnírova zmarli 21 lutego 2018 r.