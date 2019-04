Dobre wieści z Siedlec. Stan zdrowia zaatakowanego nożem byłego prezydenta poprawił się

Wojciech Kudelski ciągle jest w szpitalu. • Fot. Facebook.com/w.kudelski

J

ak informują lekarze z siedleckiego szpitala, stan zdrowia Wojciecha Kudelskiego jest w tej chwili stabilny, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Zaatakowany przez nożownika były prezydent Siedlec nie jest jednak w stanie jeszcze samodzielnie się poruszać.Dyrektor ds. medycznych z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski zdradził, że pacjent czuje się od rana znacznie lepiej, a jego stan jest stabilny. Dodał również, że były prezydent jest na razie przytomny i został przeniesiony na oddział chirurgiczny. Lekarze zapowiedzieli też, że nie wykluczają możliwości przesłuchania w szpitalu pacjenta przez prokuraturę.Przypomnijmy, że Wojciech Kudelski został zaatakowany w bramie swojego domu w poniedziałek rano . Do ataku doszło, gdy samorządowiec wracał z porannej mszy świętej. 38-letniego Dejana Apastatiego S ., który ranił byłego prezydenta nożem w brzuch, zatrzymała już policja. Jak zapowiadał szef MSWiA Joachim Brudziński, napastnik ma usłyszeć we wtorek zarzuty.Kudelski pełnił funkcję prezydenta Siedlec do zeszłego roku, zaś obecnie jest radnym sejmiku województwa mazowieckiego z ramienia PiS.Źródło: TVN 24