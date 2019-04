Dubieniecki zaatakował Dudę za mowę o Smoleńsku. "Boże, co ten człowiek opowiada za głupoty"

Andrzej Duda wspominał chwile po katastrofie smoleńskiej w przemówieniu. Nie spodobało się to Marcinowi Dubinieckiemu, mężowi Marty Kaczyńskiej. • Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

ndrzej Duda wygłosił w weekend na pl. Piłsudskiego przemówienie poświęcone tragedii smoleńskiej. Przypomniał jak towarzyszył trumnie z ciałem Marii Kaczyńskiej. Za wystąpienie bezpardonowo zaatakował prezydenta były mąż Marty Kaczyńskiej. Wyraźnie wzruszony Andrzej Duda mówił łamiącym się głosem do żołnierzy zebranych na Placu Piłsudskiego.– Pamiętam tamten 13 kwietnia sprzed lat. W Moskwie. Kiedy jadąc z moskiewskiego prosektorium, jako minister towarzyszący trumnie ze zwłokami pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej, zdruzgotany i kompletnie rozbity, dojechałem na moskiewskie lotnisko z rosyjskimi żołnierzami, którzy eskortowali trumnę. Na lotnisku stała nasza jednostka reprezentacyjna, piękna jak ze snu – opowiadał.Nie wszystkim jednak podniosłe słowa prezydenta przypadły do gustu. Niektórzy wręcz odebrali je jako pompatyczne. Skrytykował je Marcin Dubieniecki, który w 2010 roku był mężem Marty Kaczyńskiej. Zarzucił prezydentowi, że po prostu... nazmyślał."Boże co ten człowiek opowiada za głupoty. Andrzeju, wtedy kiedy byłeś w Moskwie, to ja identyfikowałem ciało pani prezydentowej osobiście, a ty towarzyszyłeś jako minister bratu Pani Prezydentowej. I nie wiem, czy byłeś w prosektorium. Była na pewno ze mną Ewa Kopacz" – napisał były mąż Marty Kaczyńskiej na Twitterze.