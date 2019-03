"Stała piękna jak ze snu!". Tak Duda wspominał Smoleńsk na uroczystości Pułku Reprezentacyjnego WP

Prezydent Andrzej Duda dość mocno zaskoczył wspomnieniem "pięknej jak ze snu" kompanii reprezentacyjnej WP w Smoleńsku. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

ndrzej Duda potrafi zaskakiwać swoimi oratorskimi umiejętnościami. Prezydent postanowił o tym przypomnieć w niedzielę, podczas uroczystości nadania nowego sztandaru Pułkowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego. I zrobił to w sposób, który raczej zapamiętamy na długo.Na Placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem Andrzeja Dudy odbyła się uroczystość nadania nowego sztandaru Pułkowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego. W swoim stylu głowa państwa przemawiała tam, nawiązując do swoich doświadczeń z żołnierzami tej specyficznej formacji.Prezydent długo szukał kolejnych komplementów, aż wyraźnie mu ich zabrakło. Nie chciał jednak zakończyć bez dobrej puenty. Wtedy do prezydenckiej głowy powróciło wspomnienie ze Smoleńska . – Pamiętam tamten 13 kwietnia... Sprzed lat.... W Moskwie... – zaczął Andrzej Duda, w teatralny sposób ściszając głos.– Kiedy jadąc z moskiewskiego prosektorium – jako minister towarzyszący trumnie ze zwłokami pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej – zdruzgotany i kompletnie rozbity, dojechałem na moskiewskie lotnisko z rosyjskimi żołnierzami, którzy eskortowali trumnę. Na lotnisku stała nasza jednostka reprezentacyjna... – kontynuował.Wtedy przyszedł czas mocne podsumowanie. – Piękna jak ze snu! – zakrzyknęła głośno głowa państwa. – Dziękuję wam za to. Nigdy wam tego nie zapomnę – zakończył Andrzej Duda.źródło: Prezydent.pl