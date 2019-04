Miękkie lądowanie żony Gmyza po nieudanym starcie z listy PiS. Została szefową ważnego ośrodka kultury

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz została pełniącą obowiązki dyrektora Instytutu Teatralnego, jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych w Polsce. • Fot. YouTube / TV Republika

inisterstwo kultury powierzyło pełnienie obowiązków dyrektora Instytutu Teatralnego Elżbiecie Wrotnowskiej-Gmyz. Prywatnie to żona korespondenta TVP w Berlinie Cezarego Gmyza. Jesienią bezskutecznie startowała z listy PiS w wyborach samorządowych. A Instytut Teatralny uważany jest za jedną z najważniejszych instytucji polskiej kultury. Powołanie Wrotnowskiej krytycznie komentuje środowisko teatralne. "Spodziewam się najpierw czystek personalnych, następnie doprowadzenia Instytutu do stanu propagandowej placówki Piśków, a w końcu katastrofy" – napisał w portalu teatralny.pl krytyk Janusz Majcherek . "To zapewne wywoła krzywy uśmiech Glińskiego, co w jego wypadku jest wyrazem najwyższego ukontentowania" – dodał publicysta.Ostatnio Wrotnowska-Gmyz pracowała w Narodowym Centrum Kultury. Była kandydatką PiS w ostatnich wyborach samorządowych. Startowała z pozycji trzeciej na liście PiS do Rady Warszawy – bezskutecznie.Z wykształcenia jest teatrologiem. Pracowała jako kustosz w Dziale Dokumentacji Teatralnej Związku Artystów Scen Polskich, a także w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie przez kilkanaście lat zajmowała się promocją."Powołanie Elżbiety Wrotnowskiej-Gmyz na p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego ma przywrócić merytoryczny zarząd instytucji" – napisało Ministerstwo Kultury w komunikacie . Nie wiadomo, kiedy resort Glińskiego zdecyduje się na powołanie stałego dyrektora.źródło: Wirtualna Polska