Fani mieli nosa. Romans Marceliny Zawadzkiej z popularnym misterem stał się faktem

Marcelina Zawadzka spotyka się z młodszym od niej modelem

nternet bardzo lubi sławne pary. Nic więc dziwnego, że od końca ubiegłego roku nie cichną spekulacje o romansie Marceliny Zawadzkiej i Rafała Jonkisza. Ostatnie zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości – coś naprawdę jest na rzeczy. Marcelina Zawadzka wygrała w 2011 roku konkurs Miss Polonia i udało jej się utrzymać w polskim showbiznesie. 30-latka współprowadziła telewizyjne programy "Bake Off - Ale ciacho" czy "The Voice of Poland", dołączyła do prezenterów "Pytanie na śniadanie". Wystąpiła również w "Tańcu z gwiazdami" , w którym zajęła trzecie miejsce oraz „Dance, dance, dance”, z którego odpadła w sobotę wraz z modelem Rafałem Maślakiem.Popularność wiąże się oczywiście ze wzrostem zainteresowania życiem prywatnym, co Zawadzka odczuła na własnej skórze. Pod koniec roku internet obiegły plotki o romansie byłej Miss Polonii z 22-letni Rafałem Jonkiszem, Misterem Polski 2015 i półfinalistą konkursu Mister World 2016. Fani dostrzegli bowiem na świątecznych zdjęciach, że oboje spędzają Boże Narodzenie... przy tej samej choice.Zawadzka i Jonkisz nie komentowali jednak tych spekulacji i konsekwentnie milczeli, czym tylko podsycali zainteresowanie. Teraz fani zostali nagrodzeni za cierpliwość. Pudelek opublikował bowiem zdjęcia, które fotoreporterzy zrobili celebrytom podczas imprezy urodzinowych aktorki Wiktorii Gąsiewskiej Nie pozostawiają one wątpliwości: Miss Polonia i Mister Polski są parą. Para przytula się, całuje i wygląda na bardzo zakochaną. W pewnym momencie prezenterka i model zrobili sobie nawet selfie (które na Instagrama jednak nie trafiło). Po skończonym przyjęciu Jonkisz pocałował Zawadzką na pożegnanie, a ta odjechała samochodem do domu.źródło: Pudelek