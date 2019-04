Alicja Bachleda-Curuś pokazała zdjęcia syna. Internauci nie mogą się nadziwić, jaki chłopiec jest już duży

Alicja Bachleda-Curuś ma 9-letniego syna ze związku z Colinem Farrellem • Fot. Instagram / Alicja Bachleda - Curuś

ktorka ma powody do dumy. Jej syn rośnie jak na drożdżach. Alicja Bachleda-Curuś w końcu podzieliła się z fanami zdjęciami Henry'ego Tadeusza. Chłopiec w tym roku skończy już 10 lat! Alicja Bachleda-Curuś , która w ubiegłym roku rozstała się z koszykarzem Marcinem Gortatem , dba o swoją prywatność i rzadko pokazuje zdjęcia swojego syna. Jednak tym razem aktorka zrobiła wyjątek i pochwaliła się na Instagramie Henrym Tadeuszem, którego tatą jest gwiazdor Colin Farrell.Chłopiec pojawia się na zdjęciach, które Bachleda-Curuś zrobiła na spacerze na ukwieconej łące nad oceanem. "Kiedy syn wręczy ci kwiaty. Nie ma nic lepszego" – podpisała fotografie aktorka. Mimo że nie pokazuje ona twarzy 10-letniego już syna, w oczy rzuca się jego wzrost. Chłopiec powoli przegania już swoją mamę, co zdumiało internautów. "Jaki on już duży" – pojawiają się komentarze.Fani Bachledy-Curuś chwalą także jej wygląd. "Czas się dla ciebie zatrzymał", "Ładna i naturalna", "Wspaniała mama z synem" – piszą internauci. "Fajnie wyglądać jak z bratem, nie jak z synem" – stwierdza także jeden z komentujących.