Wyniki sondażu rozczarują nauczycieli. Nowa posada dla Zalewskiej przesądzona?

Z takiego wyniku w sondaży Anna Zalewska powinna być zadowolona. • Fot. Maciej Jaźwiecki/Agencja Gazeta

ak pokazuje sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRIS dla Radia Zet, wybory do Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie wygrałaby Koalicja Europejska. Jednak na zdobycie mandatów może liczyć także Prawo i Sprawiedliwość.Według badania na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 39,3 proc. ankietowanych chce oddać głos na kandydatów Koalicji Europejskiej. Na PiS głosowałoby 31,8 proc. wyborców. Jeśli chodzi o podział mandatów, Koalicja Europejska zdobyłaby trzy mandaty, dwóch może być pewny PiS, a jednego Kukiz’15.Szczegółowa analiza pokazuje, że w przypadku opozycyjnego porozumienia miejsca może być pewna Janina Ochojska. O kolejne mandaty walka rozegra się prawdopodobnie między Małgorzatą Szmajdzińską, Jarosławem Dudą i Krzysztofem Mieszkowskim.W przypadku PiS miejsc mogą być pewne dwie członkinie obecnego rządu: Anna Zalewska i Beata Kempa startujące z pierwszego i drugiego miejsca z list PiS. Wygląda więc na to, że uda im się zamienić coraz gorętsze miejsca w rządzie na wygodną posadę w Parlamencie Europejskim.Jednak poparcie wyborców to nie wszystko. Jak informuje dzisiejsza "Gazeta Wyborcza", przedłużający się strajk nauczycieli, widmo strajku w czasie egzaminów i brak postępów w negocjacjach osłabiają pozycję Zalewskiej jako kandydatki . Rozważane miałoby być zastąpienie jej prof. Ryszardem Legutko, Adamem Lipińskim, Michałem Dworczykiem lub Elżbietą Witek.źródło: radiozet.pl