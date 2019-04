Tylko trzy partie w Sejmie. PiS po najnowszym sondażu ma duży powód do niepokoju

Politycy PiS mogą mieć powody do niepokoju. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych wynika, że nawet w wyborach do Sejmu i Senatu nie mogą być pewni sukcesu. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

otychczas wydawało się, że PiS jest hegemonem, jeśli chodzi o sondaże przed wyborami parlamentarnymi. Jednak z najnowszego badania Instytutu Badań Spraw Publicznych dla Radia Zet i portalu StanPolityki.pl wynika, że przewaga partii rządzącej nad Platformą Obywatelska nie jest znacząca. Ponadto do Sejmu dostałaby się jeszcze tylko Wiosna Roberta Biedronia, co zwiększa szanse opozycji na przejęcie władzy.Zgodnie z nowym sondażem na PiS chce głosować 37,64 proc. badanych, a na PO 32,61 proc . Znów bardzo dobry wynik osiągnęła Wiosna – niespełna 11 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Kukiz'15 popiera 4,82 proc. badanych, SLD – 4,19 proc., KORWiN – 3,66 proc., PSL – 3,51 proc., a Nowoczesną – 1,71 proc. W badaniu sklasyfikowano jeszcze partię Razem – 0,42 proc. poparcia. W innym sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych zbadano z kolei poparcie dla ugrupowań, ale przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tu także na wprowadzenie swoich ludzi miałyby szansę zaledwie trzy formacje: Koalicja Europejska, PiS oraz Wiosna.Polacy najchętniej głosowaliby na KE. Taki wybór zadeklarowało 41,51 proc. ankietowanych . Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38,75 proc. Wiosna uzyskała 8,63 proc. poparcia.źródło: Radio Zet