W Big Brotherze pojawiła się nowa uczestniczka. Ledwo weszła do środka, a już zraziła do siebie widzów

W domu Wielkiego Brata pojawiła się nowa uczestniczka – Magda Zając. • Fot. TVN 7 / Kadr z programu "Big Brother"

Bartosz Świderski

Magda Zając zapoznała się już z uczestnikami programu. • Fot. TVN 7 / kadr z programu "Big Brother"

o domu Wielkiego Brata wprowadziła się nowa uczestniczka – Magdalena Zając. I już jest o niej głośno, bowiem wiele kontrowersji wzbudziło wyznanie 27-latki o jej miłości do polowań. "Chyba sobie robicie jaja wpuszczać kogoś do takiego programu, kogo kręci zabijanie" – oburzają się internauci.27-latka robi wrażenie silnej kobiety – wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne na Zamojszczyźnie o powierzchni 200 ha, wychowuje 9-letnią córkę i otwarcie mówi o swoim przywiązaniu do męskich pasji. Lubi jazdę konną i polowania, czym ściągnęła na siebie dużą krytykę widzów "Big Brothera"."Mnie najbadziej przeraziło, kiedy pozdrawiała myśliwych" – czytamy w komentarzach pod zdjęciem uczestniczki na oficjalnym Instagramie programu. "Dają jaką wieśniarę z zamiłowaniem do polowań na zwierzęta, oj słabo TVN, słabo" – napisał inny z użytkowników.W komentarzach widzów "Big Brothera" przewijają się również opinie, że nowa uczestniczka jest zbyt głośna i wulgarna. Inni twierdzą, że udział Magdaleny Zając w programie to świadomy trik marketingowy, mający na celu skonfrontowanie miłośniczki polowań i weganki Justyny Żak Z domu "Big Brothera" odpadli już Agnieszka Raczyńska, Natalia Wróbel, Tomasz Urban i Maciej Borowicz, który został usunięty przez swoje agresywne zachowanie względem innych uczestników. Poza tym na własne życzenie z domu Wielkiego Brata odeszli Daniel Barłóg i Marlena Klimczyk. Magdalena Zając ma zapewne wypełnić lukę po ostatnich roszadach w składzie "Big Brothera".Źródło: bigbrother.tvn.pl