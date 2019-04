Komiczna sytuacja tuż przy premierze. Elektryczny carsharing spotkał się z "gniewem" warszawskiej Straży Miejskiej

Nowy system carsharingowy w Warszawie spotkał się z bezwzględnością straży miejskiej. • Fot. Innogy go!

Warszawie od środy działa hucznie zapowiadany system carsharingowy Innogy go!, który w swojej flocie ma tylko elektryczne BMW i3. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jedno zdjęcie, które trafiło do sieci i to akurat w dniu premiery usługi.Za Innogy go! odpowiada jeden z operatorów energetycznych, który działa w stolicy. Jego system carsharingowy składa się ze stacji do ładowania i 500 nowiutkich BMW i3. Środa była dla usługi dniem sprawdzianu. Na razie nie wiemy, jak sprawdziły się samochody i jaką popularnością cieszył się system.Wiadomo za to, że jego użytkowników nie polubiła warszawska straż miejska. Dlaczego? Wszystko przedstawiono na zdjęciu, które krąży po Facebooku.Widać na nim pięć samochodów Innogy, które zaparkowały przy ulicy Wierzbowej w samym centrum Warszawy – obok placu Piłsudskiego. Wychodzi na to, że użytkownicy tego carsharingu nie mogli tu postawić swoich samochodów, bo na kołach ich nowiutkich BMW i3 pojawiły się... blokady straży miejskiej. Okazuje się, że kierowcy zaparkowali w zatoce, która przeznaczona jest wyłącznie dla parkujących tam autobusów. Nic dziwnego, że zdjęcie szybko stało się obiektem drwin internautów."Carsharing od Innogy cieszy się takim powodzeniem, że Straż Miejska zrobiła rezerwacje już w trakcie premiery", "Debiut carsharingu innogy Polska w Warszawie uznajemy za umiarkowanie udany. Jak widać trudna sztuka prawidłowego parkowania okazała się być... szybko ukarana" – komentowano pod zdjęciem.Przypomnijmy, że w Warszawie funkcjonują już trzy systemy udostępniające samochody na czas. Innogy go! jest czwartym.