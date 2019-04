Kempie puściły nerwy po pytaniu o Brejzę. Udowodniła, że wprost nienawidzi młodego posła

Beata Kempa ostro o Krzysztofie Brejzie: Nie usiądę z nim przy jednym stole. • Fot. Łukasz Krajewski / Agencja Gazeta

B

eata Kempa ostro skrytykowała Krzysztofa Brejzę. Minister odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej przyznała w programie "Tłit", że z posłem PO nigdy nie usiądzie przy jednym stole. Stwierdziła ponadto, że "takich ludzi jak Brejza w polityce chciałaby jak najmniej".Dziennikarz Marek Kacprzak przypomniał wypowiedź Krzysztofa Brejzy , która wcześniej padła na antenie programu "Tłit" w Wirtualnej Polsce. – Każdy obszar państwa wygląda jak zawirusowany komputer. Potrzebny jest głęboki restart. I montaż dobrego antywirusa – przekonywał polityk PO.Kiedy Beata Kempa usłyszała słowa posła z partii Grzegorza Schetyny, wyraźnie puściły jej nerwy. – Antywirusa to niech sobie zamontuje w Inowrocławiu, tam gdzie wybuchła gigantyczna afera – stwierdziła. Minister dodała, że nie będzie komentować tych słów, ponieważ poseł Brejza w jej sprawie już "tyle nakłamał". W dalszej części jej wypowiedzi zrobiło się jeszcze ostrzej.– Poseł Brejza to jedyny polityk, z którym nigdy nie usiądę do stołu. Rzadko mi się to zdarza. Nie lubię poniżania kobiet i kłamstw. (…) Nie chcę mówić na temat tego człowieka. Chciałabym, żeby w polityce było jak najmniej takich ludzi jak on – podkreślała.Kempa zapytana o tropienie afer przez Brejzę , początkowo zastanawiała się o jakie afery tak naprawdę chodzi. Kiedy prowadzący zapytał o sprawę spółki Srebrna, minister odpowiedziała, że "to nie jest afera". – To niewypał i próba uderzenia w lidera Zjednoczonej Prawicy. Nie dopatruję się nieprawidłowości w tym zakresie – zapewniła.źródło: Wirtualna Polska