Z katedry w Berlinie skradziono cenną księgę. Właśnie "znalazła się" w Polsce

Sprawcą kradzieży zabytkowej księgi z katedry berlińskiej okazał się 25-letni imigrant z Polski. • Fot. Screen / Facebook / Policja Zachodniopomorskie

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

edź do Polski, twój samochód już tam jest" – ten niemiecki stereotyp o Polakach szczególnie popularny był w latach 90-tych. Jednak może się przypomnieć za sprawą zabytkowej księgi, która właśnie została odzyskana przez policjantów ze Szczecina. Sprawcą kradzieży okazał się bowiem 25-letni polski imigrant. Mundurowi zatrzymali mężczyznę , który oferował zabytkową księgę kościelną do sprzedaży na jednym z portali internetowych. Pochodziła ona z kradzieży z archiwum Katedry Berlińskiej. Sprzedawca w treści aukcji podał bardzo dokładny opis zabytku, oczekując za księgę 50 tys. zł.Policjanci ustalili miejsce pobytu sprawcy i miejsce przechowywania zabytku. Sprawcą okazał się 25-letni Polak mieszkający we Frankfurcie nad Odrą. Pracował dorywczo na budowach w Berlinie. Już wcześniej był poszukiwany w związku z popełnieniem innych przestępstw przeciwko mieniu. Po przesłuchaniu prokurator wystąpił o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Sąd przychylił się do tego wniosku.Księga zawiera zbiór kilkuset dokumentów historycznych i metrykalnych parafii w Schwedt za lata 1700-1909. Jej wartość wyceniono na około 11 tys. euro. Ma zostać zwrócona Katedrze Berlińskiej.źródło: 24kurier.pl