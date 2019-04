Giertych reaguje na "podważanie jego profesjonalizmu". Kpi z zastępcy Ziobry i zapowiada coś jeszcze

Roman Giertych broni swojego dobrego imienia i zapowiada pozew. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ełnomocnik Gerarda Birgfellnera uważa, że zastępca prokuratora generalnego Bogdan Święczkowski kłamie na temat jego klienta i próbuje go zdyskredytować. Dlatego sprawa ma trafić na drogę sądową. "Mam dość powtarzania przez prokuraturę łgarstw, że pełnomocnicy Geralda Birgfellnera przedłużają postępowanie i nie zapewnili (pomimo rzekomego obowiązku) tłumaczenia dokumentów" – napisał na Facebooku.I to był tylko początek. "Wczoraj zaatakował mnie o to Zbigniew Ziobro, a dzisiaj jeszcze ostrzej w Sejmie zaatakował mnie Bogdan Święczkowski. Kieruję sprawę do sądu z żądaniem przez niego zapłaty na WOŚP 50 tysięcy złotych oraz 7-krotnego płatnego opublikowania w 'Gazecie Wyborczej', 'Newsweeku', TVN24, naTemat, Onecie, Wirtualnej Polsce, Interii, Radiu Zet i RMF FM przeprosin" – dodał w dalszej części opublikowanego w czwartek wpisu.A następnie zamieścił samą treść przeprosin. Miałyby brzmieć dokładnie tak: "Bogdan Święczkowski przeprasza mec. Romana Giertycha za bezpodstawne naruszanie jego dobrego imienia poprzez podważanie w dniu 4 kwietnia 2019 roku w Sejmie RP jego profesjonalizmu zawodowego".Jak to Giertych – mecenas pozwolił sobie także na odrobinę uszczypliwości. "Nie dodaję funkcji pana Święczkowskiego, bo oczywiste jest, że w chwili publikacji będzie ją pełnił ktoś inny" – stwierdził i podkreślił, że Święczkowski może przynieść do Jurka Owsiaka pieniądze "w kopercie"."Jak będzie kolejny raz na Nowogrodzkiej, to może się zapytać pana Kaczyńskiego, a ten z pewnością upewni go, że 50 tysięcy mieści się w kopercie. W takim przypadku prosiłbym Jurka Owsiaka o to, aby zanim wystawi pokwitowanie, uważnie przeliczył gotówkę" – kpił.Zapowiadany pozew to reakcja na czwartkowe słowa prokuratora krajowego w Sejmie . Święczkowski odpowiadał tam na zarzuty opozycji. – Teza, że mamy do czynienia z aferą spółki Srebrna, świadczy o tym, że zawiadamiający nie mają podstawowej wiedzy o postępowaniu wyjaśniającym – przekonywał.Bronił też prokuratury, a winą za przeciągające się przesłuchania obciążył Birgfellnera oraz jego adwokatów – właśnie Romana Giertycha i Jacka Dubois.– Wielokrotnie próby zakończenia przesłuchania się nie udają. Zawiadamiający albo jego pełnomocnicy nie mogą wziąć udziału w kolejnym terminie przesłuchania. Proszą o skrócenie przesłuchania albo wnoszą o przeniesienie tego przesłuchania. Informują, że zawiadamiający będzie opuszczał nasz kraj, po czym przedstawiają bilet lotniczy, który świadczy o czymś innym – twierdził Święczkowski i zapowiedział też dalsze przesłuchania biznesmena z Austrii.Dodajmy, że sam Giertych z kolei zapowiadał, że ruszy na drogę sądową przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu. Powód? Prezes PiS miał według Giertycha zwrócić Birgfellnerowi 50 tys. zł , a tego nie zrobił. To ta sama kwota, która miała trafić do "zaginionego" byłego księdza Rafała Sawicza