Polacy ukarani na Słowacji. Zdjęli tablice rejestracyjne, bo chcieli urządzić sobie wyścig

Polscy kierowcy zostali ukarani mandatami przez słowacką policję. • Fot. Facebook.com/policiaslovakia

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

rzech Polaków próbowało ścigać się na jednej z dróg publicznych w kraju preszowskim. Ich plany pokrzyżowała interwencja słowackiej policji. Kierowców ukarano mandatami.Wyczyny kierowców zostały zgłoszone na policję przez osobę, który zauważyła przygotowania Polaków do wyścigu oraz brak tablic rejestracyjnych na którymkolwiek z ich pojazdów.Policyjni funkcjonariusze zjawili się na miejscu dość szybko. W samochodach należących do Polaków faktycznie znaleziono tablice, co skutkowało wystawieniem polskim obywatelom mandatów. Policja nie podała jednak jak wysoką karę otrzymali.To nie pierwszy raz, kiedy Polacy próbowali organizować nielegalne wyścigi na Słowacji. We wrześniu zeszłego roku polscy kierowcy ścigali się luksusowymi autami na drodze krajowej, doprowadzając do tragicznego wypadku w Dolnym Kubinie , w którym śmierć poniósł jadący z naprzeciwka Słowak kierujący skodą.źródło: TVN 24