"Wrecking Ball" na Orange Warsaw Festival. Miley Cyrus zastąpi Cardi B

amiast tegorocznej laureatki Nagrody Grammy, raperki Cardi B, na scenie Orange Warsaw Festival 2019 pojawi się Miley Cyrus. Supergwiazda popu wystąpi 1 czerwca.Kiedyś Dzień Dziecka z Hanną Montaną, teraz Dzień Dziecka z Miley Cyrus. "Z radością witamy Miley Cyrus na Orange Warsaw Festival 2019! Ikona popu we wszystkich jego wymiarach nową headlinerką festiwalu! Do zobaczenia 1 czerwca!" – czytamy w ogłoszeniu organizatorów festiwalu.Autorka "Wrecking Ball" zastąpi raperkę Cardi B, która postanowiła odwołać pierwsze koncerty na swojej europejskiej trasie. W tym roku artystka zdobyła Nagrodę Grammy za najlepszy rapowy album Do Orange Warsaw Festival 2019, który odbędzie się w weekend 31.05 – 1.06, zostało jeszcze trochę czasu, dlatego warto chyba odświeżyć sobie pewien superhit Miley Cyrus