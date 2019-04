"Superwizjer" bierze na tapet sprawę łowcy skór z Krakowa. Na jaw mogą wyjść ważne informacje

Rafał J. podejrzany jest o brutalne morderstwo studentki z Krakowa. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

D

ziennikarze ponownie zajęli się sprawą oskórowania i zabicia młodej studentki z Krakowa. Jak wskazuje "Superwizjer" TVN24, wciąż ma brakować twardych dowodów na to, aby wydać akt oskarżenia Rafałowi J., który podejrzany jest o popełnienie morderstwa.Program "Superwizjer" na TVN 24 zapowiada, że tematem kolejnego odcinka ma być właśnie to tajemnicze morderstwo . Światło dzienne mogą ujrzeć nowe fakty dotyczące zbrodni i być może będą one miały znaczący wpływ na dalsze postępowanie w tej sprawie. Rafał J. miał w 1999 roku więzić i znęcać się nad 23-letnią studentkę z Krakowa, a następnie miał ją oskórować i brutalnie zamordować. Z Wisły wyłowiono strój uszyty ze skóry dziewczyny.Podejrzanego o zbrodnię mężczyznę zatrzymano dopiero w 2017 roku. Nadal nie postawiono mu aktu oskarżenia. Wciąż przebywa w areszcie tymczasowym. Obszerny reportaż na ten temat pojawi się na antenie TVN24 w sobotę o godz. 20:00.źródło: TVN24