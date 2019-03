"Człowiek siedzi i wymyśla jakieś bzdury". Superwizjer pokazał, jak działają farmy trolli

Superwizjer pokazał, jak farmy trolli zarabiają na fake newsach. • Fot. Twitter / SUPERWIZJER TVN

F





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ake newsy to jedna z koszmarnych plag współczesnego internetu. Superwizjer pokazał ludzi, którzy zajmują się przygotowywaniem takich treści. Oto, jak farmy trolli zarabiają na kolportowaniu nieprawdziwych wiadomości.Warszawska spółka HGA Media to właściciel kilku popularnych mediów internetowych, z których najsłynniejszy to portal informacyjny Pikio.pl. Internetowe medium prężnie się rozwija, a w toku poszerzenia swojej działalności nabyło również prawicowy newsweb.pl, który potem zmienił nazwę na raportdnia.pl.Raportdania.pl w bardzo agresywny sposób przedstawiał treści związane z uchodźcami, polską opozycją i Unią Europejską. W skrócie portal napędzał mowę nienawiści i pogłębiał podział między polską prawicą a lewicą – To jest takie nowoczesne dziennikarstwo, co z dziennikarstwem prawdziwym nie ma wiele wspólnego – tłumaczył nowo zatrudnionej reporterce zastępca redaktora naczelnego newsweb.pl Dominik S. – Człowiek siedzi i wymyśla jakieś bzdury. Dziennikarze to nad jednym tekstem trzy dni siedzą, a my piszemy po dziesięć dziennie – dodawał.Za portalem newsweb.pl/raportdnia.pl stoi Marcin P., który w przeszłości publikował teksty na skrajnie nacjonalistycznych stronach internetowych. "Po sprzedaży założonego przez siebie newsweb.pl spółce HGA Media, pozostał na kierowniczym stanowisku w portalu" – podaje TVN 24.Takie miejsca jak redakcja raportdnia.pl nazywa się "farmami trolli" . Ludzie, którzy tam pracują, posługują się także fejkowymi kontami w mediach społecznościowych, by zwiększyć zasięg publikowanych treści. Chodzi o napędzanie koniunktury opartej na podkręceniu negatywnych emocji odbiorcy, która przekłada się na "klikalność" i zarobek.Albert Wójcik – właściciel HGA Media stwierdził, że z perspektywy czasu kupienie prawicowego portalu newsweb.pl było błędem. – - Z perspektywy czasu kupno newsweba.pl kilka miesięcy temu było błędem – przyznał prezes HGA Media. – Był to najmniej strategicznie istotny dla naszej firmy projekt, jak również najbardziej autonomiczny, dlatego nie sprawowaliśmy nad nim żadnej bieżącej kontroli – dodał.Źródło: TVN 24