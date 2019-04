Elbanowska wystawiła laurkę minister Zalewskiej. "Nie powiem o niej złego słowa"

Karolina Elbanowska wychwala Annę Zalewską. • Fot. Screen/https://youtu.be/8nzGIkgvXik

dyskusji na temat płac nauczycieli głos zabrała Karolina Elbanowska, samozwańcza obrończyni dzieci, która była niedzielnym gościem Radia ZET. Ale z jej wypowiedzi nie bardzo wiadomo, po której jest stronie. Wprawdzie rozumie nauczycieli, ale jednocześnie chwali minister Annę Zalewską.Odkąd małżeństwo Elbanowskich "wyszło z ukrycia" i wróciło przed kamery, nie przestaje zaskakiwać. Wszystko za sprawą ich zmiennych poglądów dotyczących strajku nauczycieli. Słuchacze Radia ZET mieli tego przykład podczas niedzielnej rozmowy z Karoliną Elbanowską.Elbanowska, która wcześniej krytykowała nauczycieli i ich walkę o podwyżki, przyznała teraz, że "nauczyciele zarabiają za mało i tak nie powinno być". Ale chwilę później padło pytanie o minister Annę Zalewską.– Jeżeli pan chce usłyszeć jakieś złe słowa na panią minister Zalewską, to pan ich ode mnie nie usłyszy, bo ja przez osiem lat walczyłam przeciwko obniżeniu wieku szkolnego, przeciwko wysyłaniu do szkół pięciolatków, i nie było wtedy z nami związkowców, nie było pana Broniarza. (...) Nie było go wtedy, kiedy wyrzucano do szkół wszystkie zerówki – powiedziała Karolina Elbanowska w rozmowie z Łukaszem Konarskim.Dodała, że szefowa resortu edukacji była wtedy z nią i po stronie dzieci i jest jej za to bardzo wdzięczna. Karolina i Tomasz już parokrotnie wypowiadali się na temat strajku nauczycieli , na ogół w sposób negatywny dla nauczycieli. Z ust Karoliny Elbanowskiej padło nawet, że nauczyciele mają "socjalistyczne" żądania.źródło: Radio ZET