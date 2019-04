Co robią Elbanowscy? Próbowaliśmy skorzystać z ich "szkolnej infolinii"

Karolina Elbanowska w telewizji wPolsce.pl, krytykuje stanowisko ZNP. • Fot. Screen/https://youtu.be/8nzGIkgvXik

rzez pół czwartku próbowałam skontaktować się ze Stowarzyszeniem Rzecznik Praw Rodziców. Tego dnia, w godzinach 14.00-16.00 w fundacji Karoliny i Tomasza Elbanowskich ma dyżur ich ekspert szkolny. Na stronie fundacji podane są też inne numery telefonów. "Infolinia czynna jest w dni robocze oraz soboty i niedziele w godzinach 12:00 – 16:00" – piszą. Bez skutku. Jeden z numerów ostatecznie odsyła nas do...NFZ.

Karolina i Tomasz Elbanowscy, bojownicy o cofnięcie 6-latków ze szkół i społeczni doradcy minister Anny Zalewskiej, milczeli od wielu miesięcy. Właściwie nie było ich widać od 2016 roku, gdy szalona reforma PiS zaczęła wchodzić w życie, a wściekli rodzice zaczęli pytać, gdzie są Elbanowscy.



Nie było ich, gdy życie szkół w całej Polsce wywróciło się do góry nogami. Przepełnione szkoły, wszechobecny chaos, przeciążenie uczniów – wszyscy bili na alarm, ale oni jakby zapadli się pod ziemię. Pisaliśmy o tym nie raz.



Teraz, gdy Karolina Elbanowska wreszcie zabrała głos i wbiła szpilę ZNP, nie brak komentarzy, że lepiej było gdy milczała. Bo chyba nikt nie ma poczucia, że jej fundacja, która przybrała szumną nazwę Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, kiedykolwiek – w czasie tego największego chaosu w edukacji od lat – stanęło po stronie rodziców. O podwójnym roczniku nie wspominając.



Iga Kazimierczyk Stwierdziła, że nauczyciele powinni być bardziej solidarni z uczniami 8 klasy i nie strajkować. Podzieliła się poglądem, że nauczyciele są przekonani, iż za końcowe efekty nauki, odpowiedzialni są rodzice, a nie nauczyciele. To pokazuje, że nie zapoznała się z raportem byłego Rzecznika Praw Dziecka, który w ubiegłorocznym raporcie o siódmych klasach wykazał, że uczniowie tych klas są dramatycznie przeładowani przez nowe podstawy programowe, które przygotowała min. Zalewska. A którą pani Elbanowska bardzo mocno popierała.





– Oni nie funkcjonują w edukacyjnej przestrzeni. Odkąd w 2016 roku osiągnęli, to co chcieli, są nieobecni, ich zapał do obrony praw rodziców osłabł. W komentarzach dotyczących reformy edukacji w ogóle nie zabierali głosu. Gdy dyskutowano o wszystkich zagrożeniach reformy, ich nie było słychać. Nawet maluchy przestali bronić, gdy szkołom podstawowym dołożono dwa kolejne roczniki. W ogóle ich nie było, gdy rodzice zebrali prawie milion podpisów w sprawie referendum edukacyjnego – przypomina Iga Kazimierczyk, prezes Fundacji Przestrzeń dla Edukacji.Wypowiedź Karoliny Elbanowskiej dla Wirtualnej Polski uważa za druzgocącą. Jej zdaniem "rzeczniczka praw rodziców" pokazała, że nie rozumie, co się dzieje w oświacie.Dlaczego zabrała głos? – Pojawiła się okazja, żeby pokazać sojusz z rodzicami, bo wiadomo, że część rodziców ósmoklasistów naprawdę jest w panice. A jednocześnie nie podpaść partii rządzącej, która 1:1 zrealizowała ich postulaty – uważa.Tak naprawdę nie było to jedyne uderzenie Karoliny Elbanowskiej, matki dziewiątki dzieci, w ZNP. Na początku marca pojawiła się w prawicowej telewizji wPolsce.pl i tam również zaatakowała związki, za to, że dzieci stały się ich zakładnikami: – Nie przysparza to związkowi i nauczycielom sympatii rodziców. Można by to zrobić tak, że rodzice byliby z nauczycielami w jednym froncie, a w tej chwili jest wojna. Zupełnie niepotrzebna.Ale uderzyła też w prezydenta Warszawy za LGBT. – Nie rozmawiamy o tym, kiedy zaczną budować się szkoły, gdzie jest nauka zmianowa w Warszawie. Kiedy? Kiedy skończy się nauka zmianowa w Warszawie? Dzieci chodzą do 17-18 do szkoły w Warszawie. My o tym nie rozmawiamy – mówiła.Słowem nie wspomniała jednak, dlaczego szkoły są przeładowane. I że zmianowość wiele z nich musiało wprowadzić z powodu reformy Anny Zalewskiej. Ba, niewykluczone, że z powodu podwójnego rocznika, być może wprowadzą ją też niektóre licea.Czym w ogóle zajmuje się fundacja państwa Elbanowskich? Zadzwoniłam jako rodzic dzieci w wieku szkolnym pod numer podany na stronie jako "telefon szkolny". "Uwagi do zmian w prawie oświatowym - Linia telefoniczna konsultacji społecznych" – taka jest przy nim informacja. Ekspert fundacji dyżuruje w czwartki. Wczoraj, przez dwie godziny trwania dyżuru, numer był nieaktywny. Próbuję na inne numery podane na stronie. "Infolinia czynna jest w dni robocze oraz soboty i niedziele w godzinach 12:00 – 16:00" – informuje fundacja. Bezskutecznie. Automat przez kilka godzin twierdzi, że wszyscy konsultanci są zajęci, prosi, by zadzwonić w innym terminie i odsyła do strony NFZ, do zakładki "pacjenci".Dzwonię w piątek. To samo. W godzinach podanych na stronie fundacji, wiele razy próbuję dodzwonić się na telefon biura, ale połączenie od razu jest anulowane.A może telefon "wsparcia rodziców?". "Witamy na bezpłatnej infolinii dla rodziców pokrzywdzonych pochopnym odebranie dzieci ub zagrożonych ich odebraniem. Tu możecie państwo poznać swoje prawa, uzyskać pomoc w napisaniu pism do sądu oraz pomożemy w kontaktach z instytucjami" – informuje automat. Podaje godziny, w których telefon jest czynny. I dalej nic. Po suchym komunikacie następuje cisza.Być może po prostu w te dni mieliśmy pecha. Bo fundacja bardzo zachęca do kontaktu na FB.O Stowarzyszeniu Rzecznik Praw Rodziców pisaliśmy więcej w 2017 roku. Państwo Elbanowscy zabrali wtedy głos w sprawie noworodka "porwanego" w Białogardzie przez rodziców "antyszczepionkowców" Wcześniej na ich FB były wpisy o 500+, ogłosili też projekt "Mama nie jest sama" – portal poświęcony pomocy dla matek, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W statucie fundacji nie za wiele jest informacji o edukacji.Co się zmieniło od tamtej pory? Czym się zajmują? Bo w internecie w ostatnich dwóch latach nie brakowało zapytań – na przykład, w sprawie zaangażowania Rzecznika Praw Rodziców w sprawy niepełnosprawnych.A teraz np. w sprawie angażowania dzieci przez księży do palenia książek.Na stronie fundacji czytamy o jej sukcesach. Na przykład o tym, że premier i minister edukacji narodowej zapowiedzieli realizację jednego z najważniejszych postulatów rodziców dotyczących poprawy warunków w szkołach, tego, by dzieci nie były głodne. "Prosiliśmy o to od lat, kolejnych ministrów. Był to tez jeden z najczęściej poruszanych tematów w konsultacjach społecznych Szkoła 2020, które nasza Fundacja prowadziła wspólnie z MEN" – informują.Fundacja Elbanowskich brała też udział m.in. w pracach Rady Miasta Zakopane w dyskusji nad wdrożeniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przypomnijmy, jest to j edyne miasto w Polsce, gdzie radni nie przyjęli tej ustawy. Wydała także oświadczenie w sprawie LGBT w szkołach. "Warszawska Deklaracja LGBT zapowiada brutalne i bezprawne narzucenie szkołom innego programu wiedzy o seksualności, w bardzo kontrowersyjnej postaci" – napisano w oświadczeniu. Fundacja interweniowała też w MEN w imieniu rodziców z Oświęcimia, gdzie samorząd chce zamknąć przyjazną dzieciom szkołę.W ostatnich dniach pochwaliła się również uzyskaniem ważnej deklaracji premiera w sprawie 500+. Na stronie pojawiło się zdjęcie Karoliny Elbanowskiej z nowym Rzecznikiem Praw Dziecka Mikołajem Pawlakiem. Widać, że sporo działają w kwestii rozwodów i odbierania dzieci bez wyroku sądu. Karolina Elbanowska dość często występuje w Sprawie dla Reportera w TVP. Na przykład w temacie: "Kto jest lepszą rodziną dla dzieci? Dziadkowie czy rodzina zastępcza?".Przygotowała też r aport o polskim szkolnictwie, ale w ostatnich dziesięcioleciach . Konsekwentnie państwo Elbanowscy milczą za to na temat reformy PiS i obecnych bolączek rodziców.