Kaczyński ma powody się cieszyć. Pokazuje to najnowszy sondaż przed wyborami do Europarlamentu

dyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w miniony weekend, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby je z poparciem na poziomie 39 proc. – tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu". Choć tuż za PiS jest Koalicja Europejska, taki wynik daje partii Kaczyńskiego podstawy do optymizmu szczególnie przed wyborami parlamentarnymi.Kandydaci w wyborach do PE cały czas walczą o głosy Polaków prowadząc kampanię, a kolejne sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Europejska idą praktycznie łeb w łeb.W nowym badaniu przeprowadzonym dla "Super Expressu" zadano pytanie: "Gdyby wybory do PE odbyły się w w najbliższą niedzielę, na którą partię oddałbyś głos?" Okazuje się, że najwięcej głosów zgarnęłoby PiS.Drugie miejsce w sondażu zajęła Koalicja Europejska z nieznacznie gorszym wynikiem – 35 proc. Trzecia w zestawieniu jest Wiosna, którą dzieli przepaść od pierwszych dwóch lokat. Partia Roberta Biedronia zdobyła 10 proc. poparcia.Dalej w sondażu znalazły się ugrupowania: Kukiz’15 (6 proc.), Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy (5 proc.), Lewica Razem (3 proc.), Polska Fair Play (1 proc.) oraz Ruch Prawdziwa Europa (1 proc.).Sondaż został zrealizowany przez Instytut Badań Pollster w dniach 4-6 kwietnia 2019 na próbie 1094 dorosłych Polaków.Ostatnio pokuszono się również o prognozę wyborów na podstawie ośmiu marcowych sondaży . Uśredniony wynik daje – przynajmniej teoretycznie – lepsze wyobrażenie na temat szans wyborczych największych bloków.Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 39,4 proc. głosów, Koalicja Europejska na 36 proc. a Wiosna na 7,5 proc. Do Europarlamentu dostałoby się jeszcze Kukiz'15 – wynika z prognozy wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonanej przez PARR i Badania.pro dla Onetu.Formacje Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS, Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego i Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi znalazłyby się poniżej progu wyborczego.Sondaże uwzględnione w badaniu to: Pollstar ("Super Express") z 1 marca, IBRiS z 7 marca, Kantar MillwardBrown (TVN i TVN24) z 13 marca, IBRiS ("Rzeczpospolita") z 14 marca, CBOS z 19 marca, IBRiS (Radio ZET) z 19 marca, IBSP z 21 marca, Estymator ("DoRzeczy") z 24 marca.źródło: " Super Express