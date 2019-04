Wzruszające słowa Timmermansa. Zabrał głos w sprawie strajku nauczycieli

Frans Timmermans wystąpił ze słowami poparcia dla nauczycieli na konwencji Wiosny w Warszawie. • Fot. Screen / Twitter / Wiosna Dolny Śląsk

rans Timmermans skierował słowa poparcia do nauczycieli na konwencji wyborczej Wiosny w Warszawie. W ten sposób wiceszef Komisji Europejskiej wyraził solidarność z pracownikami oświaty w czasie gdy ich przedstawiciele szykowali się do rozmów ostatniej szansy z polskim rządem."Proszę Was o wielkie brawa dla wszystkich kobiet i mężczyzn w całej Europie, którzy codziennie chodzą do pracy, aby uczyć nasze dzieci. Nie zarabiają wiele. Muszą to robić, kierując się sercem i umysłem" – mówił wiceszef Komisji Europejskiej."Bez nich nie moglibyśmy edukować naszych dzieci. Podziękujmy im gromkimi brawami" – zakończył Frans Timmermans. A Robert Biedroń także poprosił o oklaski i wtórował mu słowami "godne płace dla nauczycieli".Jeśli niedzielne rozmowy z rządem nie przyniosą efektów, w całej Polsce rozpocznie się strajk nauczycieli. Tuż przed negocjacjami ostatniej szansy Beata Szydło przekazała dziennikarzom , co rząd zamierza zaoferować nauczycielom.Wiceszef Komisji Europejskiej wystąpił też na wspólnej konferencji prasowej z Robertem Biedroniem Timmermans odniósł się m.in. do procedur dyscyplinarnych wobec polskich sędziów za kierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. – Sędzia może zadać nawet głupie pytanie, ale to od Trybunału w Luksemburgu zależy, jaka będzie odpowiedź. A nie od jakiegoś rządu czy ministra – przekonywał polityk.