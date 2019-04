Tak Kaczyński chce wygrać wybory. Założył swoim posłom "dzienniczki ucznia"

Prezes PiS założył swoim posłom "dzienniczki ucznia", które muszą wypełniać. Do takiej karty pracy posła dotarł "Fakt". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

osłowie PiS niczym niesforni uczniowie muszą wypełniać dzienniczki. Pierwsze plotki o takim "rozwiązaniu" pojawiły się już w zeszłym roku. Teraz "Fakt" dotarł do takiej karty pracy posła. Politycy muszą szczegółowo raportować tam swoją aktywność w terenie. Dlaczego? Prezes bardzo chce wygrać kolejne wybory. W piątek przypomniał też swoim parlamentarzystom, by pamiętali, że mandat posła nie jest dany raz na zawsze."Dzienniczek ucznia" dla posła PiS to tabelka, w której każdy z nich ma napisać, jakie i ile razy zorganizował spotkania w terenie. Obowiązkowa jest tam informacja, kto z PiS był na takim spotkaniu i jaka była frekwencja. Tak opisuje kartę pracy posła dziennik "Fakt", który dotarł do tabelki . Znajduje się tam także rubryka "uwagi" – zupełnie jak w prawdziwym dzienniczku ucznia.– Na początku nie wiedzieliśmy, co w tej rubryce trzeba wpisać. Czy to władze klubu nas ocenią, że za mało spotkań, albo że coś poszło źle. Bo w dzienniczkach uczniów w szkole w rubryce "uwagi" zwykle nauczyciele wpisywali np. rozmawia na lekcjach, biegał po klasie, pyskował, zwalił kwiatek z parapetu – tłumaczył rozmówca tabloidu z PiS. Na końcu ustalono, że rubrykę mają wypełniać sami posłowie.O pomyśle "dzienniczków uczniów" dla posłów PiS informowano już w grudniu . Dziennikarka jednej z gazet dotarła do kulisów zamkniętej części wystąpienia prezesa PiS w czasie posiedzenia partii w Jachrance. I to właśnie tam miała z jego ust paść ta propozycja. Wtedy rzeczniczka PiS Beata Mazurek nazwała te doniesienia prasowe "fake newsem".źródło: " Fakt