Ostateczna kompromitacja abp. Jędraszewskiego. Za prześladowanie Kościoła uznał... skazanie pedofila

Abp Jędraszewski stanął po stronie australijskiego kardynała-pedofila. • Fot. Adrianna Bochenek/Agencja Gazeta

bp Marek Jędraszewski postanowił zwrócić uwagę na – palący jego zdaniem – problem, jakim mają być współczesne prześladowania Kościoła. Za przykład metropolita krakowski podał... skazanie kard. George'a Pella za pedofilię.– Spójrzmy dzisiaj na Australię, gdzie kardynał Pell został skazany. Tam są łamane prawa człowieka. Chrześcijaństwo zawsze było prześladowane – tak na Europejskim Kongresie Samorządów mówił abp Jędraszewski , który brał udział w panelu "Czy religia jest jeszcze człowiekowi potrzebna?".W wystąpieniu metropolity znalazło się też miejsce na potępienie Europy Zachodniej, w której dominują "atomizacja, relatywizm, wychwalenie indywidualizmu".– To jest niebezpieczne. Za tym idzie wyścig szczurów. Potrzebna jest wspólnota, w której ludzie wiarę przeżywają razem. By nie dać się zagubić w świecie, w którym niektórzy ludzie chcą żyć, jakby Pana Boga nie było. Bo czym będzie Europa, jeśli odetnie swe europejskie korzenie? – pytał arcybiskup.Przypomnijmy, australijski kardynał George Pell został w marcu skazany na 6 lat więzienia za czyny pedofilskie. Słynny hierarcha nie przyznał się do winy. Apelacja ma być rozpatrzona w czerwcu.źródło: "Gazeta Wyborcza"