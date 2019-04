Ujawniono zwiastun dokument o Beyoncé. Wiemy, kiedy będzie premiera na Netflixie

Dokument o artystce będzie skupiał się na jej koncercie podczas festiwalu Coachella w 2018 roku. • Fot. Instagram/beyonce

lotki o tym, że Netflix ma zrobić dokument o Beyoncé krążą w sieci od dawna. Teraz to już pewne – film zatytułowany "Homecoming" trafi na Netflixa jeszcze w tym miesiącu. Właśnie opublikowano zwiastun tej produkcji. Netflix zamierza pokazać w dokumencie kulisy blisko dwugodzinnego występu znanej artystki podczas amerykańskiego festiwalu Coachella 2018. Wokalistka zaśpiewała na nim 26 piosenek. Koncert uznano później za historyczny.Tytuł filmu, czyli "Homecoming" ma bezpośredni związek z samą piosenkarką. To nazwa programu stypendialnego, którego inicjatorką jest Beyoncé . Według "E!News", dokument ma mieć swoją premierę na platformie streamingowej 17 kwietnia.Queen B reżyserowała już w przeszłości dokument "Life Is But a Dream", w którym opowiedziała o swojej twórczości. Film emitowany był w 2013 roku przez stację HBO źródło: "Elle"