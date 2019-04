W całej Polsce strajk nauczycieli, a Zalewska milczy. Miała dostać... zakaz wypowiadania się

Anna Zalewska dostała "bana" na występy w mediach. • Fot. Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o negocjacyjnym zamieszaniu i wreszcie początku strajku nauczycieli padło pytanie o to, gdzie podziała się Anna Zalewska, która jako minister edukacji narodowej powinna aktywnie brać udział w próbach wyjścia z patowej sytuacji. Według reportera radia RMF FM, szefowa MEN dostała jednak zakaz wypowiadania się w mediach.Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter radia Patryk Michalski, minister edukacji narodowej ma czasowy zakaz publicznego wypowiadania się na temat sytuacji w oświacie. Ma to być decyzja premiera Mateusza Morawieckiego oraz jego współpracowników odpowiedzialnych za wizerunek.Anna Zalewska ma "nie dolewać oliwy do ognia", a zakaz ma trwać do odwołania, a być może nawet do czasu rekonstrukcji rządu. Pytana w poniedziałek o minister Zalewską wicepremier Beata Szydło stwierdziła, że "jest tam, gdzie być powinna, czyli w ministerstwie". Szefowa MEN oraz jej rzeczniczka są nieuchwytne dla dziennikarzy. Z Anną Zalewską nie kontaktują się także strajkujący związkowcy.źródło: RMF FM