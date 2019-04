Błaszczak po "Wiadomościach" zaatakował Broniarza. Problem w tym, że posłużył się kłamstwem

Błaszczak w TVP o Broniarzu: były poseł SLD. • Fot. screen ze strony Twitter.com / TOP TVP INFO

rawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę próbuje udowodnić, że rozpoczęty w poniedziałek nauczycielski strajk ma charakter polityczny. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" postąpił rozsądnie, a lewicowi wichrzyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego bawią się w politykę – taką narrację przedstawia rząd. Szef MON Mariusz Błaszczak w tej interpretacji rzeczywistości nieco się jednak zagalopował.Minister obrony w wieczornym programie "Gość Wiadomości" komentował pierwszy dzień strajku nauczycieli. Prowadzący rozmowę Michał Adamczyk pytał go o to, dlaczego Sławomir Broniarz nie organizował tak dużych protestów wcześniej, za poprzednich rządów.– Wygląda na to, że mamy do czynienia z politykiem, który założył maskę związkowca. Ma on cele polityczne, które chce zrealizować. Był przecież posłem SLD, teraz SLD jest w Koalicji Europejskiej razem z PO, z PSL-em. A więc wygląda to na spór polityczny – diagnozował Mariusz Błaszczak.Przy czym diagnoza ta opiera się na kłamstwie. Sławomir Broniarz posłem SLD nigdy nie był! Zanim stanął na czele związku był nauczycielem, a potem dyrektorem jednej ze szkół w Skierniewicach. W poselskich ławach nie zasiadał.Sam Związek Nauczycielstwa Polskiego owszem, kojarzony jest z lewicą – należy bowiem do Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. Ono zaś powstało w czasach PRL, w stanie wojennym, na mocy ustawy, która jednocześnie delegalizowała "Solidarność". W latach 90. OPZZ współpracowało w koalicji z SLD.Dziś wielu nauczycieli z "Solidarności" oddaje swoje legitymacje związkowe i uczestniczy w strajku organizowanym przez ZNP. Mówią, że czują się sprzedani przed szefa swojej sekcji związkowej, Ryszarda Proksę, który jest jednocześnie radnym PiS