Kuria ostro o uchwale krakowskich radnych. Nie zgadza się na zmiany w nauczaniu religii

Archidiecezja Krakowska nie zgadza się, by religia w szkołach odbywała się na pierwszej lub ostatniej lekcji. • Fot. Rafał Michałowski / Agencja Gazeta

A

rchidiecezja Krakowska nie zgadza się z uchwałą krakowskich radnych, która wzywa prezydenta miasta do działania, by religia w szkołach odbywała się na pierwszej lub ostatniej lekcji. To miało być udogodnienie dla uczniów, którzy na ten przedmiot nie uczęszczają. Przedstawiciele Kościoła argumentują, że uchwała stoi w sprzeczności z polskim prawem."Archidiecezja Krakowska z zaskoczeniem przyjęła informację o uchwale Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyznaczania religii jako pierwszej lub ostatniej lekcji w planie zajęć szkolnych. Ta decyzja kwestionuje kompetencje dyrektorów szkół i nauczycieli oraz stoi w sprzeczności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej" – brzmi początek oświadczenia opublikowanego na stronie Archidiecezji Krakowskiej.Przypomniano, że polskie przepisy oświatowe mówią, iż ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych jest kompetencją dyrektora szkoły, który w tym zakresie zasięga opinii rady pedagogicznej oraz bierze pod uwagę zdanie rady rodziców.Zdaniem kurii, nie ma podstaw prawnych ani też praktycznych możliwości organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko na ostatnich godzinach lekcyjnych. "Próba wywierania presji na dyrektorów szkół w tej sprawie jest nieuprawniona" – czytamy.Przedstawiciele Kościoła powołują się także m.in. na Kartę Praw Podstawowych UE i Konstytucję. "Zaskakuje więc fakt, że Rada Miasta Krakowa przyjmuje uchwałę, która w istocie przeczy zasadom wolności i szacunku zagwarantowanym przez prawo międzynarodowe i polskie" – podkreślono. Krakowska kuria nie ma wątpliwości, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym. "Po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów, lekcja religii staje się dla wybierających przedmiotem obowiązkowym" – wyjaśniono.