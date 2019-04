Ks. Sowa miał wziąć udział w debacie o wartościach. Dostał zakaz od abpa Jędraszewskiego

Ks. Sowa dostał zakaz od abpa Jędraszewskiego zakaz udziału w debacie "Porozmawiajmy o wartościach". • Fot. Tomasz Rytych / Agencja Gazeta

s. Kazimierz Sowa miał być w piątek gościem spotkania w pod hasłem "Porozmawiajmy o wartościach" w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Do Tarnobrzega zaprosiła duchownego europosłanka PO Elżbieta Łukacijewska. Gdy o udziale ks. Sowy w tym spotkaniu dowiedziała się krakowska kuria, błyskawicznie został wydany zakaz. Ks. Kazimierz Sowa już wcześniej brał udział w spotkaniach w ramach Klubu Obywatelskiego. Jego krytyczny stosunek wobec prawicowej władzy znany jest nie od dziś. Prywatnie jest bratem posła Marka Sowy z klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Udziału w debacie księdzu Sowie zakazał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski Ks. Sowa w rozmowie z krakowską "Gazetą Wyborczą" potwierdził, że dotarła do mnie informacja o zakazie uczestnictwa w spotkaniu w Tarnobrzegu wydanym przez arcybiskupa Jędraszewskiego. – O taki zakaz miała wnioskować do arcybiskupa kuria sandomierska, której podlegają parafie w Tarnobrzegu – poinformował ks. Kazimierz Sowa.Powodem wydania zakazu miało być to, że spotkanie miałoby charakter polityczny. Sam arcybiskup Jędraszewski w połowie marca brał udział w krakowskiej konferencji "Christianitas, a przyszłość Europy", którą wspólnie organizowały Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (należy do niej Prawo i Sprawiedliwość) oraz Archidiecezja Krakowska. W spotkaniu tym brał udział m.in. europosłowie PiS Ryszard Legutko czy Jacek Saryusz-Wolski. Ale co wolno arcybiskupowi...Prawie dwa lata temu ks. Kazimierz Sowa dostał nakaz powrotu do archidiecezji krakowskiej . Stało się tak jeszcze przed upublicznieniem przez TVP Info nagrań z restauracji "Sowa i Przyjaciele" , gdzie ks. Sowa ostro mówił o środowisku "Gazety Polskiej".źródło: krakow.wyborcza.pl