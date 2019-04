Tusk niedługo przyjedzie do Polski. Ma zrobić coś, co przesądzi o wyniku wyborów

Donald Tusk niebawem przyjedzie do Polski i wygłosi bardzo ważne przemówienie – dowiedziała się gazeta.pl. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

a finiszu kampanii do Europarlamentu będzie miało miejsce wydarzenie, które może znacząco wpłynąć na wynik. Na początku maja do Polski przyjedzie Donald Tusk i wygłosi w naszym kraju bardzo ważne przemówienie – dowiedziała się gazeta.pl.– To prawda, planowane jest takie wystąpienie Donalda Tuska. Jeszcze nie wszystkie szczegóły są ustalone, planujemy domknąć temat do końca tego tygodnia. Jesteśmy w tej sprawie w stałym kontakcie z przewodniczącym Tuskiem – potwierdza w rozmowie z portalem polityk z kierownictwa Platformy Obywatelskiej Co do szczegółów, to wciąż nie jest pewne czy Tusk zabierze głos 2 czy 3 maja. Niewiadome także jest to, czy wystąpi w Łodzi czy w Warszawie. Z informacji gazeta.pl wynika, że Tusk ma mówić o europejskich i unijnych tematach. Wcześniej pojawiły się pogłoski, że także o znaczeniu konstytucji i państwa prawa, jednak pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna.– Wystąpienie przewodniczącego ma mieć charakter silnie profrekwencyjny, przypomnieć Polakom znaczenie tych wyborów i zachęcać do wzięcia w nich udziału. Tusk będzie chciał pokazać Polakom, jak dużym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, w tym także Polski, są aktualnie wszelkiego rodzaju populizmy, jak mocno uderzają w instytucje unijne i jak ważne jest, żeby dać im odpór – wyjaśnił europoseł Platformy.Choć wciąż nie jest pewne, czy Donald Tusk zaangażuje się w polską politykę, to wiadomo, że ma przyjechać do Polski także w związku z obchodami rocznicy częściowo wolnych wyborów 4 czerwca . Wcześniej wielokrotnie pojawiały się pogłoski, że ma wystartować w wyborach prezydenckich źródło: gazeta.pl