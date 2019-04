Już wiadomo, gdzie egzaminy gimnazjalne są zagrożone. Kuratoria pokazały dane

W wielu szkołach egzaminy są zagrożone. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

Z

porozumienia rządu z nauczycielami nici, więc egzaminy gimnazjalne, które zaczynają się już w środę są zagrożone. Samorządy próbują skompletować komisje egzaminacyjne, a kuratoria tworzą mapę szkół, do których uczniowie ostatniej klasy gimnazjum nie mają po co przychodzić.Mimo strajku nauczycieli, uczniowie mają obowiązek stawić się do szkoły na egzamin gimnazjalny . Dopiero na miejscu okaże się, czy dojdą one do skutku czynie. Kuratoria wciąż zbierają informacje na temat stanu skompletowania komisji egzaminacyjnych. W poszczególnych województwach kwestia ta wygląda różnie.Jak poinformował prezydent stolicy , warszawski samorząd zapewnił pełne składy komisji we wszystkich stołecznych szkołach. Co do placówek poza Warszawą, kuratorium nadal nie ma pełnych danych i radzi, aby rodzice i uczniowie kontaktowali się z dyrektorami poszczególnych szkół i tam zdobywali informacje co do dalszego postępowania.Tutaj egzaminy zagrożone są w we wszystkich szkołach. Co prawda urzędnicy kuratorium zadeklarowali przybycie do placówek w celu pomocy, nie wiadomo jednak czy ich wystarczy.W tych województwach egzaminy mają odbyć się zgodnie z planem we wszystkich szkołach.Jak na razie, problemy zgłoszono w przypadku trzech szkół. Szukanie zastępstw trwa.Problem z komisjami jest w Kluczborku. Kuratorium twierdzi jednak, że trwają ostatnie ustalenia, a egzaminy nie są zagrożone.Kuratoria jasno nie deklarują gotowości wszystkich szkół. Przypominają jedynie o obowiązku uczniów, jakim jest stawienie się na egzaminy.Przypomnijmy, od wyników egzaminów gimnazjalnych zależy rekrutacja do szkół średnich. Według szkolnego kalendarza, egzaminy mają się rozpocząć w środę 10 kwietnia, a skończyć w piątek 12 kwietnia.źródło: tvn24.pl