Wojewódzkiego poniosło na wizji. Zajrzał pod koszulę Joannie Jędrzejczyk

nowym odcinku programu "Kuba Wojewódzki" gościem była Joanna Jędrzejczyk. I co tu dużo mówić – działo się. Prowadzący na wizji zaglądał zawodniczce MMA pod ubranie, czym później pochwalił się jeszcze w mediach społecznościowych. Doszło też do ciężkiego nokautu – na życzenie Wojewódzkiego."Za kulisy zaglądamy z każdej strony" – brzmi wpis Kuby Wojewódzkiego na Instagramie. Dziennikarz dołączył też dwa zdjęcia ze swojego programu, w którym ostatnio gościła Joanna Jędrzejczyk. Widać, że prowadzący poczuł się przy niej bardzo swobodnie. Wspomniane przez niego zaglądanie za kulisy okazało się… zerkaniem zawodniczce MMA za koszulę.Wszystko zaczęło się od rozmowy na temat plotek o tym, że Jędrzejczyk powiększyła biust. – Czy są za małe? Ale że złe? – dopytywała. Po tych słowach Wojewódzki stwierdził, że… musiałby sprawdzić jej piersi i ruszył w kierunku swojego gościa.Na tym jednak nie koniec "atrakcji", które miały miejsce na wizji. Na życzenie dziennikarza Jędrzejczyk pokazała jeden ze swoich ciosów. Obok słynnej kanapy pojawił się mężczyzna z widowni, którego Jędrzejczyk dosłownie znokautowała mocnym uderzeniem.Wcześniej zawodniczka przekonywała, że kiedy chodzi po ulicy, to nie myśli tylko o tym, że chce kogoś pobić. – Nie jestem zwolenniczką załatwiania spraw siłą. Tylko że teraz mamy coraz więcej agresywnych kobiet. Ja do nich nie należę – zapewniała.