Sensacyjne ustalenia podkomisji smoleńskiej. Remont tupolewa połączyła z rosyjskimi służbami

emont prezydenckiego samolotu wykonała firma na zlecenie rosyjskich służb specjalnych – podała podkomisja smoleńska w nowym komunikacie na temat Tu-154M, który 9 lat temu rozbił się pod Smoleńskiem.W środę obchodzimy 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Podkomisja mająca ustalić przyczyny tragedii wykorzystała tę okazję do ujawnienia nowych informacji na temat maszyny, którą polska delegacja leciała do Smoleńska w 2010 r.Jak podaje "Gazeta Polska Codziennie", z raportu podkomisji wynika, iż "w 2009 r. podsekretarz stanu w MON informował szefa resortu, że remont samolotów Tu-154M jest również nadzorowany przez II Departament Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej z Zagranicą Federacji Rosyjskiej, który wyraził zgodę na dokonanie remontu samolotów w OAO Aviacor Samara". Gazeta zwróciła uwagę, że Federalną Służbą Wojskowo-Technicznej Współpracy (FSWTW) kierują funkcjonariusze rosyjskich służb specjalnych.Podkomisja smoleńska wskazała, że w szczególności analizowano działania, które doprowadziły do powierzenia remontu wskazanemu przez stronę rosyjską konsorcjum firm MAW-Telecom i Polit-Elektronik, współdziałającemu z zakładami Aviacor w Samarze.Autorzy komunikatu nawiązali też do informacji, które niedawno opublikowano w tygodniku "Sieci" . Jak twierdzili dziennikarze, większość próbek przebadanych przez Forensic Explosives Laboratory w Wielkiej Brytanii potwierdza, że na wraku Tu-154M obecne są "ślady substancji używanych do produkcji materiałów wybuchowych".Podkomisja smoleńska przekazała, że "obecność materiałów wybuchowych na wraku samolotu wykryto przy użyciu różnych metod zarówno w ośrodkach krajowych, jak i zagranicznych".źródło: " Gazeta Polska Codziennie