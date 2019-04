W Lasach Państwowych szaleją ekoterroryści. Nazywają sami siebie "Zielonym Frontem"

Do podpalenia doszło w leśnictwie Rozdroże w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. • Fot. Twitter Krzysztofa Trębskiego

informacji podanych przez Lasy Państwowe wynika, że w Szklarskiej Porębie spalone zostały maszyny do ścinki drzew, których wartość przekracza kilka milionów złotych. Do podpalenia przyznała się tajemnicza grupa."Za niszczenie lasu, starych ścieżek i dróg wycofajcie się" - napisano w wiadomości pozostawionej na miejscu, w którym doszło do zniszczenia. Podpisał się pod nią niejaki "Zielony Front".W wyniku podpalenia, które nastąpiło 8 kwietnia, spłonął jeden harwester, a nadpaleniu uległ też jeden forwarder. Maszyny zostały oblane ropą. Prywatne przedsiębiorstwo, do którego należały pojazdy, wyznaczyło nagrodę o wysokości 20 tys. zł za złapanie sprawców zniszczeń.Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Jerzy Majdan uważa, że sprawca tych szkód musiał obserwować już wcześniej obszar wycinki . – Na miejsce, gdzie stała maszyna przyjechał przygotowany – z ropą i kartonem, na którym napisał swój list – zauważył.Sprawą podpalenia zajmuje się już policja z Jeleniej Góry.To nie pierwsze takie zdarzenie, które miało miejsce w Nadleśnictwie Szklarska Poręba . Do podobnego incydentu doszło trzy tygodnie wcześniej. Sprawcy powybijali wówczas lusterka oraz szyby ciągnika zrywkowego. Zadrapali także jego karoserię.źródło: Polsat News