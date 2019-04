Policja wkroczyła do mieszkania ks.. Stryczka. Śledczy zabezpieczyli komputer duchownego

Policja weszła do mieszkania księdza Stryczka, byłego prezesa Stowarzyszenia Wiosna, odpowiedzialnego za Szlachetną Paczkę. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

T

o już kolejne przeszukanie w związku ze śledztwem dotyczącym mobbingu i naruszenia dóbr pracowników w Stowarzyszeniu Wiosna (odpowiedzialnym za Szlachetną Paczkę). Tym razem policja pod nadzorem prokuratury weszła do miejsca zamieszkania księdza Stryczka – podało nieoficjalnie RMF FM. Śledczy zabezpieczają dokumenty, komputer i nośniki cyfrowe , na których mogą się znajdować dane dotyczące śledztwa prowadzonego w sprawie domniemanego mobbingu w organizacji odpowiedzialnej za Szlachetną Paczkę.Prokuratura przypomniała, że śledztwo prowadzi w sprawie, a nie przeciwko jakiejkolwiek osobie. Śledczy weszli też wcześniej do siedziby Stowarzyszenia Wiosna. Zabezpieczyli tam dyski, komputery oraz informacje z serwerowni.Przypomnijmy, byli pracownicy Stowarzyszenia Wiosna, które prowadzi Szlachetną Paczkę opisali bulwersujące praktyki, jakich miał dopuszczać się ksiądz Stryczek . Przedstawiali duchownego jako osobę budzącą postrach, doprowadzającą ich do płaczu, depresji i bezsenności, której zachowanie miało nosić znamiona mobbingu.Dziennikarz Onetu spotkał się z 21 osobami, które pracowały w Stowarzyszeniu Wiosna. Opisały one mechanizmy, które tam panują. Bali się prezesa, często płakali, mieli zaniżoną samoocenę. Na spotkania przychodzili z drżącymi rękami, po atakach paniki.Gniew mieszał się u nich z poczuciem wstydu, że domowe brudy piorą na zewnątrz. Ksiądz Stryczek po publikacji artykułu Onetu zrezygnował z funkcji prezesa w Stowarzyszeniu Wiosna . Konsekwetnie zaprzeczał oskarżeniom o mobbing.źródło: RMF FM