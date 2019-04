"Lewy" pokazał imponujące zdjęcie bez koszulki. Dał dobrą radę, jak osiągnąć taką sylwetkę

Robert Lewandowski pokazał imponującą muskulaturę podczas treningu bokserskiego. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

O





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

d pewnego czasu Robert Lewandowski wyraźnie więcej czasu poświęca na szlifowanie mięśni na siłowni. Tak przynajmniej można wnioskować, widząc jego imponującą sylwetkę. Najlepszy polski napastnik wrzucił zdjęcie z salki treningowej, które zachwyciło jego fanów.Lewego uchwycono podczas treningu bokserskiego w salce treningowej. Jest bez koszulki, w rękawicach bokserskich. Uderza w worek treningowy. Do efektownej fotografii dołączył podpis "Hard work always pays off" ["Ciężka praca zawsze popłaca" - pol.].Zdjęcie przypadło do gustu fanom. "Zawstydził Ronaldo po raz kolejny"; "Dobry dzik! To to kapitan" – piszą w komentarzach. Niektórzy żartują, że przygotowuje się do kolejnej edycji Fame MMA . Inni radzą, by wyżej trzymał gardę.Nasz supersnajper często pręży na Instagramie swoje umięśnione ciało. W styczniu wraz z kolegami z Bayernu Monachium budował formę przed rundą wiosenną w Katarze. Wtedy zamieścił zdjęcie w koszulce treningowej bez rękawów . Widzimy na nim biegnącego piłkarza z ciężarkami w rękach. Wygląd ramion zdradzał, że "dni rąk" na siłowni musiały być w jego przypadku częste.