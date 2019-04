Tak źle w publicznym radiu jeszcze nie było. Ujawniono nowe wyniki słuchalności Jedynki

Publiczna Jedynka zanotowała najniższy wynik słuchalności w historii. • fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta

ciągu roku słuchalność radiowej Jedynki spadła z 7,6 proc. do 5,2 proc. – wynika z badania Radio Track. Tym samym Program I Polskiego Radia uplasował się tuż za inną publiczną rozgłośnią – Trójką. To najgorszy wynik Jedynki w historii. Najchętniej słuchanym radiem jest z kolei RMF FM (27,5 proc.).Badanie obejmowało okres od stycznia do marca 2019 roku. Sprawdzano, jaki udział mają poszczególne stacje radiowe w czasie słuchania. Drugą najbardziej popularną wśród słuchaczy stacją jest Radio Zet (12 proc.), którego słuchalność nie zmieniła się w porównaniu do tej sprzed roku.Publiczne Jedynka i Trójka zanotowały natomiast spadki. Wynik Trójki przez rok zmniejszył się z 5,8 do 5,2 proc. Słuchalność Jedynki zmniejszyła się za to z 7,6 proc. do 5,2 proc. Gdy spojrzeć na wyniki z dokładnością do setnych procenta, Jedynka ma niższą słuchalność niż Program III (5,19 proc. w porównaniu do 5,17 proc.). To najniższy wynik Jedynki w historii badania Radio Track. Kantar prowadzi je od 1997 roku.Jak pisaliśmy, pogarszające się wyniki Jedynki skomentował jeszcze w 2016 roku ówczesny dyrektor stacji, Rafał Porzeziński. – Trudno o natychmiastowe zmiany na lepsze – przekonywał . Od końca stycznia 2019 roku nową dyrektorką Jedynki jest Agnieszka Kamińska. Zastąpiła na tym stanowisku Michała Mońko.źródło: press.pl