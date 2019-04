"Marsz Równości idzie dalej!". Sąd uchylił zakaz prezydenta Gniezna dla manifestacji w obronie LGBTQ

Prezydent Gniezna Tomasz Budasz zakazał Marszu Równości. Sąd w Poznaniu zdecydował, że manifestacja ma się odbyć. • fot. strona prezydenta Gniezna na Facebooku

S





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ąd Okręgowy w Poznaniu uchylił dziś rano decyzję prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, polityka Koalicji Obywatelskiej, który zakazał organizacji pierwszego Marszu Równości w tym mieście. "Marsz Równości idzie dalej!" – napisała na Twitterze dr Sylwia Spurek z Wiosny Roberta Biedronia.Marsz Równości w Gnieźnie ma się rozpocząć w sobotę 13 kwietnia o 14:00. To pierwszy marsz w tym mieście obronie praw ludzi LGBTQ (nieheteronormatywnych). 8 kwietnia prezydent Gniezna jednak zakazał manifestacji. W oświadczeniu, które umieścił tego dnia na stronie internetowej ratusza, Tomasz Budasz podkreślał, że zakazał nie tylko Marszu Równości, ale i kilkunastu kontrmanifestacji zgłoszonych przez zwolenników skrajnej prawicy."Szanuję prawa każdej grupy społecznej do manifestowania swoich poglądów, niemniej bezpieczeństwo i spokój mieszkańców Gniezna są dla mnie najważniejsze. Podkreślam, że zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno uczestników tych zgromadzeń, jak i osób postronnych, jest jedynym i wyłącznym powodem moich decyzji" – napisał prezydent Gniezna.Organizatorzy Marszu Równości odwołali się od tego zakazu do sądu. Uznali, że decyzja polityka Koalicji Obywatelskiej jest bezprawna.Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał im w czwartek rację i uchylił zakaz.W lutym pisaliśmy, że Marszowi Równości sprzeciwiał się także gnieźnieński radny PiS Paweł Kamiński, który był kandydatem na prezydenta miasta. Twierdził, że "homoseksualizm nie ma potwierdzenia naukowego". Najgłośniejszym zakazem tego typu była decyzja prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego z 2004 roku, która dotyczyła Parady Równości 2005. Dwa lata później Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że decyzja Lecha Kaczyńskiego była niezgodna z prawem. Mimo zakazu prezydenta Parada Równości przeszła ulicami Warszawy 11 czerwca 2005 roku – wzięło w niej udział ok. 2,5 tys. osób.